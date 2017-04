Un centenar d'expositors a la Fira de Primavera de Campllong

La Fira Comarcal de Primavera de Campllong se celebrarà aquest cap de setmana vinent amb un centenar d'expositors. L'objectiu dels organitzadors és arribar a superar els 30.000 visitants que han tingut en les darreres edicions. A més dels expositors, a la fira multisectorial hi haurà una trentena d'activitats i una vintena de mostres i exposicions. Entre els actes destacats hi ha el C0ncurs Català Morfològic de vaques de raça frisona que, tot i celebrar-se des dels inicis, en aquesta ocasió acollirà per segon cop el campinat nacional de l'especialitat.