Les cinc rutes que has de fer a Girona (abans que ens envaeixin els turistes)

Del Port de la Selva al Cap de Creus pel GR11

Un dels recorreguts marítims més espectaculars i feréstecs de la Mar damunt ens permet descobrir aquest meravellós paisatge protegit en la seva immensitat. La vessant nord del Parc atresora algunes de les parts més verges i poc transitades per endinsar-nos en les seves cales mñes sorprenents i encisadores per finalitzar al Far de Cap de Creus amb la seva màgia i misteri.

Passejada pel Parc Natural dels Aiguamolls de L'Empordà

El Parc dels Aiguamolls suposa un refugi per molts animals com per altres de pas que el converteixen en un epicentre de diferents ecosistemes tant marítims com continentals en els que hi conviuen les activitats humanes tradicionals amb la vida salvatge en aparent armonia.

Diverses rutes que surten del Centre d'informació del Cortalet ens endinsaran, a peu o en bicicleta, per diferents espais marítims i d'interior on el descobrir un dels habitants del parc més important, les aus.



Cales de Palamós fins a Castell

Molt a prop del nucli de la vila de Palamós ens trobem amb aquesta ruta costanera que ens va regalant amb perles com s'Alguer, Cala Margarida o la verge cala de Castell. Les construccions tradicionals de les dues primeres suposen un autèntic viatge al passat de la Costa Brava i ens permeten imaginar i viure èpoques pretèrites en primera persona.

Finalment, arribem a la cala del castell on podem fer una visita al poblat ibèric que allà s'hi troba.



De Sant Privat d'en Bas al Salt de Sallent

Recorrent el riu Gurn arribem a l'espectacular salt de Sallent, una caiguda de 80 metres en una vall hermètica i salvatge que sembla sortida d'un compte de fades. Sortint de Sant Privat d'en Bas podrem recórrer prats i boscos que semblen diferents en cada època de l'any.

De Núria a al Puigmal

Els 2.910 metres del Puigmal suposen el cim de Núria i arribar al seu cim una de les fites excursionistes més llegendàries de Girona. La ruta que proposem comença a l'alberg del Poc de l'Àliga i des d'aquest punt es pot agafar la pista que surt prop del mirador.