El Consell Comarcal del Gironès rep el Segell Infoparticipa

El Consell del Gironès ha rebut el Segell Infoparticipa per a la qualitat i transparència de la informació, l'únic ens comarcal de la província que ha aconseguit aquesta qualificació i ho ha fet amb un 89,80% de transparència (l'any passat va ser d'un 77,55 per cent).



Aquesta és una certificació que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a partir de les avaluacions que realitza el seu Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural. Per concedir-los es basa en la informació que facilita cada Consell Comarcal a través del seu web i que permet que qualsevol ciutadana conegui els representants polítics, com gestionen els recursos econòmics i quines formes de participació posen al seu abast.



Per la seva banda, Llagostera també ha rebut el segell Infoparticipa i en el seu cas amb el 100% dels indicadors. A tot Girona només hi ha un altre consistori, el de Cassà de la Selva, amb aquesta qualificació –amb 17 a tot Catalunya.



L'entrega dels guardons es va realitzar ahir a l'Auditori del Rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc d'una jornada sobre la transversalitat de la transparència i comunicació.