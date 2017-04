Enxampat un lladre esbotzant un caixer a Llagostera a cops de martell i escarpra

Un lladre que d'entrada podria semblar manyós va acabar detingut per la fressa que va provocar quan a cop de martell i escarpra va voler esbotzar el caixer automàtic d'un banc de Llagostera.

La Policia Local de Llagostera el va enxampar in fraganti. A més, l'home anava a cara descoberta quan va intentar cometre el robatori. El detingut és un veí de Llagostera de nacionalitat gambiana a qui no li consten antecedents.

Els fets es remunten a la matinada de dimarts a dimecres, quan passaven pocs minuts d'un quart de quatre de la matinada. En aquell moment, la Policia Local de Llagostera va rebre la trucada d'una persona que alertava que sentia cops molt forts provinents de la zona de l'entitat bancària, que es troba situada al número 9 de la plaça Catalunya del poble.

Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una patrulla de la Policia Local de Llagostera, que va trobar-se amb un home picant amb un martell i una escarpra, com si es tractés d'un paleta que fa una obra, intentant obrir el caixer automàtic situat a la façana de l'entitat bancària.

Davant dels fets, els agents de la Policia Local van procedir a la identificació i detenció de l'autor per un presumpte delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Durant la detenció l'home, de 43 anys, de nacionalitat gambiana i veí de Llagostera, no va oposar cap mena de resistència i, segons va informar ahir el consistori, no li consten antecedents penals.

L'home va ser traslladat a l'Àrea de Custòdia i Detenció de Girona per una patrulla dels Mossos d'Esquadra, on va quedar retingut a l'espera de ser posat a disposició judicial.

Es dona el cas que l'entitat bancària seleccionada pel lladre va ser un Banc Popular, entitats que els darrers mesos han rebut robatoris amb explosius a la demarcació, el més recent a l'Estartit aquest mes de febrer. En aquest cas els lladres van fer volar el caixer i van emportar-se l'efectiu.