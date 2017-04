Les espècies

«Pelagia noctiluca»

La més abundant i de picada molt urticant

L´espècie Pelagia noctiluca és la més abundant a la costa de Girona. De color rosat, presenta una ombrel·la semiesfèrica coberta per berrugues marró que pot mesurar entre 5 i 20 centímetres; té vuit tentacles que, estesos, poden arribar fins als 10 metre de longitud. La picada és molt urticant.

«Aequorea foskalea»

Menys habitual, vistosa però gairebé inofensiva

L´altra espècie que ha estat albirada aquests dies pel litoral gironí és l´Aequorea foskalea. Transparent i amb franges de tonalitat blavosa, és inofensiva per als humans. Això no obstant, els experts recomanen no tocar-la. És originària dels oceans Atlàntic i Indo-Pafícic.