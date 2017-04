Un estudiant de l'Escola d'Hostaleria de Girona guanya un concurs estatal d'alta cuina

Un estudiant de l´Escola d´Hostaleria i Turisme de Girona, Ezequiel Álvarez, ha guanyat el V Premi Promeses de l´alta cuina, un concurs que busca el millor cuiner novell entre les escoles de cuina de tot l´Estat. El noi s'ha enfrontat aquest dijous a Madrid a nou finalistes més en una prova que s'ha allargat quatre hores i que ha consistit en l'elaboració d´un turbot amb salsa Dieppoise, amb ravioli d'espinacs i gambes.

Álvarez, que té 19 anys i estudia Direcció de Cuina a Girona, ha guanyat el certamen davant d´un jurat presidit per un xef amb tres estrelles Michelin, Quique Dacosta, i format també pel xef del restaurant Tiradito –guardonat pels Premis Metrópoli com a Millor cuiner en progressió–, el periodista i crític gastronòmic Carlos Maribona i dos cuiners de l´escola internacional Le Cordon Bleu, organitzadora del concurs. Tots ells han avaluat la qualitat tècnica, l'originalitat, el sabor, la presentació i l´exposició de cadascun dels plats preparats pels concursants, que partien d'un mateix requisit: haver de cuinar un mateix ingredient principal, el turbot.

Ja com a guanyador, Ezequiel Álvarez ha explicat que feia setmanes que treballava en l´elaboració del seu plat, pel que ha practicat diverses vegades a les instal·lacions de l´Escola d´Hostaleria i, també, a casa. Del resultat de la prova final, ha destacat els afalacs que li ha dedicat el jurat, que li ha fet «una valoració molt positiva, m'han dit que he treballat molt net i amb molt d´equilibri al plat». Álvarez ha assegurat que no s´esperava «en absolut» guanyar el Premi Promeses de l´alta cuina, on ha dit que s'ha trobat amb «una competència de gran nivell».

Ara, ha de decidir quina formació realitzarà el curs vinent a l´escola Le Cordon Bleu de Madrid, ja que el seu primer premi implica un diploma i una beca pel 100% del cost dels estudis, valorada en 21.000 euros, que li permetrà formar-se al centre. El noi pot escollir entre cuina francesa, espanyola i pastisseria; però, de moment, l´únic que té clar és que aquesta última opció no li interessa.

A part del seu guardó, com a centre del guanyador, l´Escola d´Hostaleria i Turisme de Girona també rebrà un premi especial de 1.500 euros per millorar les seves instal·lacions i contribuir en el desenvolupament dels seus estudiants.



Joan Roca, jurat el 2016

El Premi Promeses de l'Alta cuina s'adreça a cuiners de fins a 25 anys, que han de superar diverses fases de preselecció abans de competir a la final. El xef d'El Celler de Can Roca, Joan Roca, va formar part del jurat de l'edició de 2016, al costat de Pedro Subijana, Diego Guerrero i Martín Berasategui.

Una de les receptes de l'Ezequiel

Aquesta és una de les receptes que ha preparat l'Ezequiel durant el concurs però no durant la final.