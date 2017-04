L'ACA revisa dilluns el funcionament dels òrgans de desguàs de la presa de Darnius

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza des de dimarts i fins al pròxim dilluns diverses maniobres ordinàries per comprovar el funcionament dels òrgans de desguàs de set preses de les conques internes, entre les quals el de Darnius-Boadella. Es tracta d'unes feines de manteniment en càrrega (amb alliberament d'aigua) dels òrgans de desguàs, que s'acostumen a fer cada tres mesos. Segons va informar l'ACA, les accions no responen a la gestió d'avingudes i únicament es fan amb el propòsit de corroborar el correcte funcionament dels diversos elements de la presa destinats a alliberar aigua i estar així ben preparats en futurs episodis d'avingudes, entre altres necessitats com maniobres de cabals generadors i rebaixes del nivell de l'embassament. En el cas de la presa de Darnius-Boadella, dilluns es comprovarà el funcionament del sobreeixidor, desguassos de mig fons, els desguassos de fons i el túnel de desviament.