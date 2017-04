El lladre del martell i l'escarpra torna al banc de Llagostera i ara trenca els vidres

La Policia Local de Llagostera ha detingut per segona vegada, l'home que ahir va intentar esbotzar amb una escarpra i un martell un caixer automàtic.

En aquesta ocasió l'home ha trencat els vidres de la mateixa entitat bancària amb un martell de grans dimensions.

Aspecte actual de l'entitat bancària - Ajuntament de Llagostera

El detingut és un veí de Llagostera de nacionalitat Gambiana a qui fins ara no li constaven antecedents penals.

La Policia Local de Llagostera ha tornat a detenir l'home que ahir ja va ser detingut per intentar esbotzar el caixer automàtic d'una entitat bancària amb una escarpra i un martell.

Els fets han tingut lloc, a la mateixa entitat bancària, situada al número 9 de la Plaça Catalunya de Llagostera, a dos quarts de cinc d'aquesta passada matinada.

Seguint el mateix patró d'ahir, la Policia Local de Llagostera ha rebut una trucada d'un veí alertant que un home donava cops de martell a la façana de l'entitat bancària.

Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat una patrulla de la Policia Local que ha pogut comprovar com l'home havia trencat a cops de martell diversos vidres de les portes d'accés i havia accedit a la part posterior del caixer.

Aspecte d'ahir del caixer esbotzat - Ajuntament de Llagostera

L'home ha estat identificat com el mateix home detingut ahir per uns fets similars i ha quedat detingut. Es tracta d'un home de nacionalitat gambiana de 43 anys veí de Llagostera a qui fins fins ahir no li constaven antecedents penals.

L'home ha quedat detingut i ha sigut traslladat a l'Àrea de Custòdia i Detenció de Girona per una dotació dels Mossos d'Esquadra l'espera de passar de nou a disposició judicial.