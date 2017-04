La Molina tanca amb 330.491 visitants la millor temporada de la seva història

La Molina ha tancat la millor temporada de la seva història –que no és poc dir, tractant-se de l'estació d'esquí més antiga de l'Estat–, mentre que Vallter 2000 ha doblat els registres de l'any passat i Vall de Núria ha crescut un 38%. Unes xifres que parlen per si soles de l'excel·lent temporada que han viscut les estacions del Pirineu de Girona. En total, les estacions que depenen de Ferrocarrils de la Generalitat –La Molina, Vallter 2000, Vall de Núria, Espot i Port Ainé–, han tancat la temporada 2016-2017 amb 610.206 usuaris, des del pont de novembre fins al 17 d'abril, l'últim dia de la temporada d'hivern. Aquesta xifra es tradueix en un augment del 28,09% respecte a la temporada 2015-2016.

En concret, La Molina ha tingut aquesta temporada 330.491visitants, Vall de Núria n'ha tingut 40.856, i Vallter 2000, 59.308. Per la seva banda, Skipallars (Espot i Port Ainé) ha arribat als 179.551.

La Molina ha registrat la millor temporada de tota la seva història, per sobre de la temporada 2008-09, que fins a dia d'avui era la millor. Els 330.491 usuaris suposen un 37,37% més que l'any anterior (240.588). A més, l'estació ha estat oberta pràcticament al 100% durant tota la temporada, amb unes condicions extraordinàries de quantitat i qualitat de neu.

Durant aquesta temporada La Molina ha reestructurat les tarifes i ha adequat les franges d'edat, novetats que han suposat un gran increment en la venda, tant dels forfets de temporada com dels forfets de dia. Paral·lelament, la venda del forfet recarregable, el qual permet anar directe a pistes, sense cues a les taquilles, també ha experimentat un gran èxit. Amb tot, també hi ha hagut un increment de visitants a les activitats complementàries diferents a l'esquí: circuit de raquetes, tubbing, excursions en màquina, sopars d'alçada i baixades nocturnes, eslàlom 4Motion by Volkswagen, Snake-gliss, etc.

Vall de Núria ha tancat la temporada d'hivern amb un total de 40.856 forfets venuts, xifra molt superior a la registrada l'edició anterior (29.642), és a dir un 37,83% més.

En el cas del Cremallera, els resultats també han estat molt positius, ja que aquesta temporada ha transportat un 24,67% més d'usuaris que l'any passat (139.023 viatgers aquesta temporada i 111.508 la passada). Pel que fa al Parc Lúdic, ha rebut la visita de 15.490 usuaris, un 22,81% superior a l'edició anterior (12.612).

Vallter 2000 ha registrat uns resultats molt positius aquest hivern 2016-2017 amb la visita de 59.308 persones, xifra que es tradueix en un increment del 107,91% respecte a la temporada anterior (28.526). Entre els esdeveniments més importants duts a terme destaquen: la VI Oncoesquiada, el 16è Trofeu Marmota o la celebració del World Snow Day.



Per Setmana Santa, 33.960

Les estacions del Grup FGC han rebut 33.960 usuaris durant els dies de Setmana Santa. Del dissabte 8 al dilluns 17 d'abril La Molina n'ha rebut 9.564, Vall de Núria 11.940, i Vallter 2000, 2.288. Per la seva banda, Port Ainé ha arribat als 6.293 i Espot als 3.875.