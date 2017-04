Olot preveu superar les 1.320 donacions de la darrera Marató de Sang

Olot es prepara per a una nova edició de la Marató de Sang. El dissabte 6 de maig tindrà lloc la vuitena convocatòria de l'esdeveniment solidari. La idea és superar les 1.320 donacions de l'any passat. Es tracta d'un rècord que es va aconseguir gràcies a la col·laboració de 130 voluntàries i voluntaris.



A partir de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, al pati de l'Hospici i al primer pis s'instal·laran una cinquantena de lliteres ateses per professionals del Banc de Sang i Teixits de Girona, així com de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.



La Marató comptarà amb una àmplia programació d'activitats a càrrec d'associacions i entitats que en aquests dies s'està ultimant.