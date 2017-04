Pedro Sánchez farà una trobada amb militants a Girona el dia de Sant Jordi

L'exsecretari general del PSOE, Pedro Sánchez, serà a Girona diumenge a la tarda -dia de Sant Jordi- per mantenir una trobada amb militants a la seu del PSC gironí en el marc de la seva campanya com a aspirant a les primàries socialistes, van confirmar fonts del PSC.

Després de l'acte d'homenatge ahir a Carme Chacón, l'exsecretari general del PSOE celebrarà el primer gran acte de campanya a Catalunya dissabte, va avançar EFE, amb un míting a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats a Barcelona on intervindrà la líder del PSC i tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Girona Sílvia Paneque, i alcaldes com Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet) i Carlos Ruiz (Viladecans). Després dinarà a Santa Coloma de Gramenet amb dirigents del PSC que donen suport a la seva candidatura mentre que, a la nit, participarà en la cursa nocturna de l'Hospitalet.

El dia de Sant Jordi passejarà per la Rambla de Barcelona i, a la tarda, es desplaçarà a Girona per reunir-se amb els militants gironins a la seu del PSC. La previsió és que Sánchez, si arriba a temps, també pugui passar per la zona de la Rambla de Girona i visiti la parada de Sant Jordi del PSC.

L'altre candidat a les primàries que ha visitat Girona ha estat l'exlehendakari Patxi Lopez, també en una trobada amb militants a la seu del PSC el passat 25 de març.