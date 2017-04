Rescaten cinc persones que van quedar atrapades al telecadira a Masella

Cinc persones van quedar «penjades» d'un telecadira de l'estació d'esquí de Masella aquest divendres passat al migdia. Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos es van desplaçar fins aquest punt de la Cerdanya pel rescat dels atrapats.

Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, el telecadira es va avariar i va deixar aquestes persones atrapades quan els van alertar que no podien baixar. Els agents van anar fins a les pistes d'esquí d'aquest punt del Pirineu gironí i es van enfilar cap amunt fins al telecadira per rescatar una per una les persones que estaven en aquell moment al telecadira.

Sortosament ningú va quedar ferit. L'actuació policial va ser molt ràpida i tots van poder continuar amb les seves activitats de muntanya.