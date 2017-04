La Vall d'en Bas inverteix 200.000 € a la Parcel·lària

La Vall d'en Bas emprendrà durant l'estiu una obra d'asfaltatge del tram de la carretera de la Parcel·lària, que va de la Pinya fins al veïnat de les Olletes, al Mallol. La inversió prevista és d'uns 200.000 ? i abastarà 8.000 metres quadrats de calçada.



Es tracta d'un tram pel qual l'Ajuntament, en el ple de 27 de setembre de 2016, sobre la base d'una modificació de crèdit, va aprovar una inversió de 120.000 ?, amb els vots a favor de la Vall Plural-ERC i l'abstenció del PDeCAT.



Per preparar l'actuació, l'Ajuntament ha reparat el pont de can Pascol, a la Pinya. El pont s'havia deteriorat amb el pas del temps i l'han hagut de reparar amb la col·locació d'una llosa de formigó armat de 20 centímetres de gruix. Encara hi hauran de fer més actuacions com són la neteja del drenatge i la reparació dels fondals. L'acció ha tingut un cost de 12.000.



En les darreres setmanes l'Ajuntament de la Vall d'en Bas també ha reparat el tram de titularitat municipal de 6 quilòmetres que uneix Sant Privat (la Vall d'en Bas) i Vidrà (Osona). L'acció ha costat 23.000 ?.