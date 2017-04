La borsa d'habitatge social de Banyoles suma 2 pisos de bancs i 5 de protecció

El parc d'habitatges socials de Banyoles s'ha incrementat amb set pisos, dos propietat de bancs i cinc de protecció oficial. L'Ajuntament va informar que, ara, l'Oficina d'Habitatge de Banyoles compta amb 32 pisos per cobrir les necessitats socials a la capital del Pla de l'Estany.

L'Ajuntament de Banyoles va fer pública la incorporació de set pisos amb funció social a la seva Oficina d'Habitatge, dos provinents d'entitats bancàries i cinc de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, tots ells de protecció oficial; en concret, quatre formen part de la promoció del carrer Orfes i un altre a Cal General.

D'altra banda, el Consistori banyolí –governat per CiU– va informar que s'ha renegociat el contracte de dos pisos amb funció social cedits per una entitat financera, que ja formaven part de la xarxa d'habitatges.

En total, ara Banyoles disposa de 32 pisos de caràcter social. El municipi va recordar que la borsa d'habitatge social a la ciutat es va iniciar el 2007 amb un sol pis, que ha crescut fins a la trentena actual. La majoria d'aquests pisos es destinen a situacions d'especial urgència i a persones amb risc d'exclusió residencial, després que l'àrea de Benestar Social del Consell comarcal del Pla de l'Estany i l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Banyoles en facin una valoració conjunta i analitzin cada cas de manera individual.

Tot i l'increment de pisos a l'Oficina d'Habitatge, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Banyoles no ha deixat de reclamar a l'Ajuntament més contundència amb els bancs propietaris de pisos buits. El consistori sempre ha contestat aquesta demanda argumentat que la seva opció passa per la negociació. A finals de l'any passat, 15 famílies integrants de l'assemblea de la PAH de Banyoles van ocupar pisos buits al barri de la Farga, una acció amb què l'entitat va tornar a reclamar lloguers socials. El juny de 2016, el ple va aprovar una moció amb la que es comprometia a negociar aquests lloguers amb els bancs.