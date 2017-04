La carretera de la paciència

Les obres al tram de carretera N-141e, la de «la vergonya», que connecta Salt i Bescanó avancen. Fins fa pocs dies les màquines treballaven en el talús del revolt de la Pilastra i això no afectava la circulació de vehicles; però a partir d'ara la situació canvia: en aproximar-se les obres al voral han començat «talls tous» intermitents que deixen inservible, a estones, un dels dos sentits de la marxa i que provoquen els primers maldecaps als conductors. «Les retencions comencen a allargar-se i la paciència a acabar-se, i tot just comencem!», escrivia al grup obert de Facebook de la Plataforma de la Carretera de la Vergonya, A.R. «Porto parada 10 minuts a les obres (...) Talls de 2 minuts? Au va!», es queixava amb més vehemència A.L., veïna d'Anglès.

A mesura que prosperi la intervenció en la via, que guanyarà uns tres metres d'amplada i perdrà algunes de les corbes més perilloses de la xarxa viària gironina, la freqüència dels talls parcials augmentarà i posarà a prova els nervis d'aquells que hi circulen a diari (hi transiten de 8.500 a 13.500 vehicles cada jornada). Les obres tenen un termini d'execució de 12 mesos i un pressupost de 4,3 milions d'euros; a banda d'ampliar la carretera amb l'objectiu de fer-la més segura, s'obrirà un túnel a l'altura de la Clota d'en Font, a la sortida sud de Bescanó, que connectarà amb la via verda que discorre pròxima a l'N-141e i que evitarà a vianants i ciclistes haver de creuar la carretera, explica l'alcalde de Bescanó, Pere Lluís Garcia. A banda d'això, afegeix, se soterraran els cablejats elèctric i telefònic. Sobre els talls de trànsit, Garcia, que no amaga que compliquen la circulació, puntualitza que mentre siguin esporàdics «no es faran a les nou del matí, l'hora en què molta gent fa servir la carretera per anar a treballar». El batlle ha demanat a la Generalitat que, un cop les interrupcions siguin més freqüents, les obres es perllonguin «les 24 hores del dia, per tal que avancin amb la màxima rapidesa possible».



Desviar cotxes per l'Eix

Amb la previsió que la intensificació dels talls de trànsit complicarà la circulació per la «carretera de la Vergonya», la Generalitat ha plantejat a l'Ajuntament l'alternativa de, en la mesura del possible, desviar vehicles cap a l'Eix Transversal. Aquesta opció ajudaria a descongestionar el centre de Bescanó, explica l'alcalde, que ha demanat al Govern català, promotor i finançador de l'obra, que «com a mínim» prohibeixi el trànsit de camions pel municipi. En qualsevol cas, l'alternativa de l'Eix seria voluntària per als conductors de turismes i la Generalitat es limitaria a col·locar panells informatius sobre la ruta alternativa.



Avançar-se als esdeveniments

Alguns conductors d'Anglès, però, explica el segon tinent d'alcalde i regidor de Comunicació, Jordi Pibernat, «ja opten per anar a Girona per l'Eix». Fins ara, però, no hi ha constància que el trànsit hagi augmentat massa al casc urbà, assenyalen des del consistori.