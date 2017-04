Detenen per tercer cop el lladre del martell en atacar un altre banc a Llagostera

La Policia Local de Llagostera ha detingut per tercera vegada en tres dies el mateix home: es tracta del lladre del martell i l'escarpra.

En aquesta ocasió l´home ha accedit a l´interior d´una altra entitat bancària situada la plaça Catalunya i ha trencat vidres de l'interior amb el martell. El detingut ha estat traslladat a Girona, pel Mossos d´Esquadra, a l´espera de passar a disposició judicial.

Aquest és el tercer cop en aquesta setmana que actua a Llagostera, dimecres i dijous va triar el BBVA i va rebentar el caixer i la porta de l'entitat. I els dos dies va poder ser detingut per la Policia Local de Llagostera i després de pasar a disposició judicial va quedar en llibertat. En aquestes ocasions va quedar arrestat per dos presumptes delictes de robatori amb força en grau de temptativa.

L´home de 43 anys, de nacionalitat gambiana i veí de Llagostera ha estat detingut per la Policia Local de Llagostera a l´interior de l´entitat BBVA–Caixa Catalunya, situada al número 3 de la Plaça Catalunya, on ha causat diverses destrosses amb un martell.



Captat per les càmeres de seguretat

Els fets han tingut lloc quan faltaven pocs minuts per a les 2 de la matinada quan s´ha rebut l´avís telefònic de la central d´alarmes contractada per l´entitat bancària.

Per les càmeres de seguretat s´ha pogut comprovar com a l´interior de l´entitat hi havia un home amb un martell.

Fins al lloc dels fets s´hi ha desplaçat una patrulla de la Policia Local de Llagostera que s´ha ocupat de la identificació i detenció de l´home i una patrulla dels Mossos d´Esquadra que s´ha ocupat de traslladar el detingut a l´Àrea de Custòdia i Detenció de Girona a l´espera de passar de nou a disposició judicial.

La custòdia de l´entitat bancària ha quedat en mans de seguretat privada.