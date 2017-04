Ennatura't ofereix 46 opcions per gaudir de l'oci i el territori

Dues visions diferents de com fer promoció de la Costa Brava, o potser no tan diferents, es van presentar ahir pràcticament a la mateixa hora en dos llocs de la ciutat de Girona. D'una banda, l'Ennatura't, que organitzat pel Patronat de Turisme inclou una cinquantena d'activitats per gaudir del territori i de l'oci en família a la demarcació de Girona. De l'altra, el Gran Debat Hoteler, que va aplegar empresaris i directius del sector turístic i va concloure que a Girona s'ha d'apostar per nous establiments de luxe i per la vinculació amb Barcelona.

La tercera edició d'Ennatura't, el mes de les activitats a la natura, es va presentar ahir a la seu del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Programa quaranta-sis activitats i propostes combinades durant el mes de maig en espais i parcs naturals de la Costa Brava i el Pirineu de Girona, en el marc de l'Any de la Bicicleta i la Sostenibilitat.

Activitats úniques i exclusives com ara Coastering, sortides en veler a la posta de sol, observació de peixos lluna, i passejada pel camí de ronda de la Costa Brava amb tast de ratafies en barraca de pescadors són algunes de les novetats d'aquesta campanya promocional.

Segons l'informe de l'Ennatura't 2016, l'edició anterior va oferir 140 activitats i promocions en les quals van participar 1.117 visitants i que van generar un impacte econòmic de 83.000 euros. El document recull que el 50 % dels usuaris procedia de les comarques gironines i, el 50 % restant, de l'àrea metropolitana de Barcelona.



Debat Hoteler

Per altra banda, el Gran Debat Hoteler que va tenir lloc al Gran Hotel Ultonia, va concloure que la Costa Brava necessita un projecte estratègic ambiciós que asseguri la seva sostenibilitat com a destinació.

Les claus, segons l'escola d'alta direcció hotelera Les Roches Marbella, passen per elevar el perfil del turista amb una clara aposta per nous establiments de luxe, la vinculació amb Barcelona ciutat i el suport a projectes diferencials com el gastronòmic i el nàutic/esportiu.

Carlos Díez de la Llastra, CEO de l'escola esmentada, ha dirigit aquesta trobada entre importants directius del sector turístic de la zona, i va destacar també com a clau a l'hora d'elevar la qualitat del turisme el factor humà, així com les seves competències per manejar nivells d'excel·lència en el servei, a dia d'avui un punt feble als hotels de la Costa Brava.