El lladre del martell i l'escarpra torna al banc de Llagostera i trenca els vidres

La Policia Local de Llagostera ha detingut per segona vegada en poc menys de 24 hores l'home que dimecres va intentar esbotzar amb una escarpra i un martell un caixer automàtic.En aquesta ocasió l'home va trencar els vidres de la mateixa entitat bancària amb un martell de grans dimensions.

Fins a la primera actuació, aquest veí de Llagostera, de nacionalitat gambiana, no comptava amb antecedents i ara, amb les dues actuacions, n'haurà sumat un parell al seu expedient. Pel primer fet va quedar en llibertat després de declarar davant del jutge.



A cops de martell

Els fets van produir-se a la mateixa entitat bancària, el Banc Popular situat al número 9 de la plaça Catalunya de Llagostera, a dos quarts de cinc de la matinada d'ahir. Seguint el mateix patró del dimecres, la Policia Local de Llagostera va rebre altra vegada una trucada d'un veí alertant que un home donava cops de martell a la façana de l'entitat bancària. En aquest cas no portava l'escarpra com la matinada anterior quan va trencar el caixer.

Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar una patrulla de la Policia Local que va trobar-se amb el mateix home que la matinada anterior. I els agents van poder veure com, en aquesta ocasió, el presumpte lladre havia trencat a cops de martell diversos vidres de les portes d'accés i havia accedit a la part posterior del caixer.

L'home va ser identificat com el mateix home detingut el dia abans per uns fets similars i el van detenir. L'home va quedar detingut i va ser traslladat a l'Àrea de Custòdia i Detenció de Girona per una dotació dels Mossos d'Esquadra l'espera de passar de nou a disposició judicial en poc més de 24 hores de diferència.