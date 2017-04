Olot dona per acabats els camps de futbol del Morrot

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), ahir, va donar per acabats els camps de futbol base del Morrot i va anunciar que ja funcionen a tota marxa. Es tracta d'una obra projectada en 1.750.000 euros i que havia d'estar acabada a l'octubre del 2016.

Això no obstant, les vacances d'agost, el decalatge dels terrenys, imprevistos i el mal temps han retardat la posada en servei mig any.

Ara –segons l'alcalde–, els nens se separen dels pares a l'entrada del camp i es dirigeixen als flamants vestidors. Hi ha vuit vestidors diferenciats en un mateix edifici. Cada nen disposa d'armaris per posar la roba similars als dels que fan servir en el bàsquet. Corominas ha precisat: «Poden deixar la roba dins l'armari». També ha precisat: «Tenim un gran dipòsit d'aigua que funciona amb plaques solars i una caldera».

Segons l'alcalde, els camps fan possible la celebració de quatre partits de futbol base de manera simultània i de dos partits de futbol 11. Un dels terrenys de joc mesura 105 metres de llarg per 64 metres d'ample i l'altre, 95 de llarg per 58 metres d'ample. El gran –segons l'alcalde– pot acollir partits de segona divisió.

Pel que fa al bar, Corominas ha indicat que la concessió està feta i que aviat estarà en servei.

Corominas ha opinat: «Són unes grans instal·lacions que donaran resposta a tots els nois i noies que vulguin jugar a futbol». Ha explicat que de tant en tant hi va a passejar només per la pura satisfacció de veure la ciutat esportiva del futbol base.



Festa d'inauguració

La inauguració dels camps de futbol tindrà lloc en un dia indeterminat del mes de juny. L'alcalde ha explicat que faran l'acte en el context d'un gran torneig de futbol base, on la previsió és reunir els equips capdavanters de Catalunya.