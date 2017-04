Les policies locals gironines volen regular la retirada de l'arma a agents de baixa o amb trastorns mentals

Les policies locals gironines reclamen que es reguli la retirada de l'arma als agents que estan de baixa o que poden estar patint un trastorn mental. El president de l'Associació de Caps de Policia Local de les Comarques Gironines, David Puertas, ha detallat que ara només poden retirar l'arma quan tenen una "sospita" que l'agent està tenint problemes psicològics o quan no supera el test psicotècnic que passen cada dos anys. "El que volem són criteris menys subjectius i que estigui regulat", ha afirmat. L'associació també proposa que es creï una unitat d'Afers Interns de funcionament supramunicipal i que doni servei a totes les policies locals. L'objectiu és que, davant de sospites d'actuacions delictives o problemes disciplinaris per part d'agents, es puguin fer investigacions externes i exhaustives. Les policies locals han presentat la memòria del 2016. Entre les dades, destaquen que s'han doblat els conductors enxampats circulant sense permís, arribant als 822.

El president de l'associació ressalta que les lleis i normatives relacionades amb les policies locals han quedat antiquades, perquè es van fer entre els anys 1991 i 1996. "Des de llavors, la nostra funció ha canviat molt", exposa David Puertas que recorda que aleshores ni tan sols estaven desplegats dels Mossos d'Esquadra. Per això, demanen una posada al dia de la normativa que reculli tots aquells punts on creuen que s'ha de millorar.

Un d'aquests aspectes és com i quan retirar l'arma a un agent de la policia local que travessa un mal moment personal o professional o que pateix algun trastorn mental. L'Associació de Caps de Policia Local de les Comarques Gironines reclama que es fixi un procediment i que es reguli perquè, ara per ara, ho fan basant-se en "sospites" o només quan l'agent no supera el test psicotècnic que ha de passar cada dos anys.

En relació a la retirada de l'arma en cas de baixa laboral, les policies locals no tenen un termini com sí tenen altres cossos, com els mossos. Els caps de policies locals gironines proposen establir-ho i reglamentar-ho.

Una altra situació que genera incertesa és quan creuen que un agent no hauria de dur l'arma. "Quan sospitem que pot haver-hi un trastorn mental, retirem l'arma i 15 dies després l'agent se sotmet a un psicotècnic", ha detallat. Si el supera, li tornen però sinó estarà sis mesos més sense. Si no està de baixa, això vol dir que tenen un agent que no pot sortir a patrullar i l'han de destinar a feines administratives. Passats els sis mesos, l'agent torna a sotmetre's al psicotècnic.

La subdirectora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Begonya Curto, ha recollit el guant de les peticions de les policies locals perquè detalla que sempre és benvinguda qualsevol mesura que "garanteixi la seguretat i la salut dels mateixos policies, les seves famílies i la ciutadania en general". Tot i això, defensa que primer s'elabori un estudi que detalli quants incidents hi ha, quin cost suposaries les modificacions i quins són els resultats dels psicotècnics als quals se sotmeten els policies locals.

Per contra, Puertas proposa ampliar de dos a quatre anys la periodicitat dels testos psicotècnics. "Hi ha criteris tècnics i administratius que ho avalen", ha assegurat.



Unitat d'Afers Interns

Una altra demanda que han fet les policies locals gironines és que es creï un organisme supramunicipal que faci les funcions d'unitat d'Afers Interns. Tot i que algunes policies municipals més grans ja tenen una divisió pròpia, els problemes arriben quan en cossos més petits tenen problemes interns o sospiten que algun agents pot estar cometent algun delicte. "A vegades és difícil investigar sense que se n'assabenti l'investigat", han exposat.

En aquest sentit, sostenen que un cos aliè i que doni cobertura a totes les policies locals podria ajudar. També, a l'hora d'obrir i instruir expedients disciplinaris i decidir quina sanció es pot imposar.



El doble de conductors sense permís

L'associació ha presentat aquest divendres la memòria del 2016. Durant l'any, han recollit denúncies o han elaborat un total de 16.381 atestats, una xifra similar a la del 2015, i han detingut 1.002 delinqüents.

En matèria de delictes de trànsit, s'han doblat els conductors atrapats circulant sense carnet, ja sigui perquè el tenen retirat, han perdut tots els punts o no se l'han arribat a treure mai. Dels 427 del 2015 han passat a 822 el darrer any. També han enxampat 634 conductors drogats o amb positiu penal per alcoholèmia, 8 per delictes per excés de velocitat i 38 per conducció temerària. A nivell administratiu, han imposat 153.743 multes, han fet 389 controls de velocitat i han intervingut en 5.996 accidents.

La tendència en policia administrativa va a la baixa. El cap de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, ho atribueix a una major conscienciació cívica de la ciutadania. Durant el 2016, han fet 5.009 denúncies per ordenança de civisme (6.451 el 2015), 1.263 per infraccions en tinença de gossos (2.224 el 2015) i 293 per incomplir la llei d'espectacles i activitats recreatives (691 el 2015). Jou descarta que hi destintin menys esforços i controls perquè es una de les "prioritats primordials" per a les policies locals.