La responsabilitat social del fundador de La Fageda rep premi

El president i director general del patronat La Fageda Fundació, Cristóbal Colón, rep avui un dels Premis Acció Social de la Fundació Plataforma Educativa, en la categoria de Corresponsabilitat ciutadana. Aquest migdia, l'entitat donarà a conèixer els guanyadors de les altres dues modalitats incloses en els guardons, Innovació social i Emprenedoria social, que entrega des de fa 5 anys.

Els Premis Acció Social Maria Figueras i Mercè Bañeras, que s'entreguen avui al CaixaForum de Girona, reconeixen projectes i persones proposades per entitats i organitzacions del tercer sector que han destacat per ajudar persones amb risc d'exclusió social. Enguany, el jurat ha considerat que Cristóbal Colón havia de ser el guardonat en la categoria de Corresponsabilitat ciutadana, que premia persones que han dedicat gran part de la seva vida professional i personal a accions que milloren el benestar de les persones. Colón, llicenciat en Psicologia clínica per la Universitat Autònoma de Barcelona i antic alumne de IESE, va fundar la coopertiva La Fageda el 1982, amb una primera seu en una sala del convent del Carme d'Olot, cedida per l'Ajuntament. Tres anys més tard, van comprar la finca Els Casals amb l'ajut de la Diputació de Girona i un crèdit bancari. La Fageda és un projecte social i, alhora, una empresa de productes làctics –el 2015 va produir 60 milions de iogurts– que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual de la Garrotxa.

L'any passat, el premi de Corresponsabilitat ciutadana de la Plataforma educativa va ser per a l'exconsellera d'Acció social de la Generalitat, Carme Capdevila.