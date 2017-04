L´humanoide «Peepper» serà l´atracció del Robolot

En Peepper és un robot humanoide que entén les emocions dels humans. Peepper va ser creat per l´empresa francesa Aldebaran Robotics i estarà a la setzena edició del Robolot que tindrà lloc a Olot els dies 6 i 7 de maig.

El valor afegit d´en Pepper és que detecta si els humans que se li adrecen estan trists, contents o alguna cosa els fa mal. Llavors ell analitza les expressions de l´interlocutor i decideix les respostes adequades segons una base de dades que extreu d´un núvol informàtic. En Pepper és petit, perquè té una altura d´1,20 metres, â€?pesa 28 quilos i porta una pantalla sobre el pit. És així perquè les seves reaccions no espantin la gent.

El robot humanoide arribarà a Olot de la mà de l´Institu Méditerranéen d´Etude et de Recherche en Informatique et Robotique (Imérir) de Perpinyà. De moment, en Peeper es ven al Japó pel preu de 1.420 €. És un robot humanoide que parla, respon i es mou com molts d´altres.

Si bé en Peepper serà l´atracció més espectacular, n´hi haurà d´altres. Hi haurà la construcció didàctica d´una màquina informàtica de videojocs construïda per un alumne de segon d´ESO de Granada. El mateix estudiant presentarà un dispositiu per a mesurar la qualitat de l´aire.

El Robolot 2017 ha estat presentat fa poc per Antoni Moreno (Institut Garrotxa) i Albert Xirgo (Robolot Team). Entre les novetats explicades hi ha la ubicació d´una carpa a la plaça del Torín i l´ús de la sala d´actes de l´Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Els altres espais seran la sala Torín i el Casal Marià. La previsió és que el certamen aplegui més de 800 estudiants i professors de Catalunya i de diferents llocs de l´Estat Espanyol

L´edició del 2017 és clau, ja que el Robolot, ha culminat l´abast del projecte que permet participar a totes les edat del sistema educatiu. És a dir, des d´Educació Infantil fins als universitaris. Enmig passen totes les etapes d´educació primària, secundària i formació professional. Per primera vegada, hi haurà espai de participació d´escoles per a nens i nenes a partir de P3, on treballaran amb Beetbots, unes petites abelles robòtiques que ajuden els petits a iniciar-se amb el treball del pensament computacional.