Sant Pere Pescador registra la mínima més baixa dels últims 19 anys en un mes d'abril

Els termòmetres han caigut de valent durant aquest matí i matinada i fins i tot hi ha hagut valors negatius a bona part de la demarcació de Girona, que han comportat gelades.



Sant Pere Pescador ha fet un rècord ja que ha registrat -0,9 graus. Una temperatura que és la més baixa d'un mes d'abril dels últims 19 anys.



Segons informa el Meteocat, l'últim registre rècord de temperatura baixa en un abril en aquesta població del Baix Empordà s'havia donat el 12 d'abril de l'any 1998 i va ser de 0,3 graus negatius.





-0,9 ºC de mínima a Sant Pere Pescador (Alt #Empordà), rècord en un mes d'abril (1990-2017).

El 12/04/1998 va registrar -0,3 ºC#meteocat „ Meteocat (@meteocat) 21 d´abril de 2017

Aquesta població no és l'única que ha registratA Girona ciutat per exemple, hi ha hagut una mínima de 2 graus negatius, a Fornells, una de -3 o a Vilobí d'Onyar, de -3,5.I a altres punts més gèlids delper exemple, els termòmetres han registrat mínimes destacades. A Das per exemple, s'han assolit els -6,8 graus o a Queralbs - Núria, el registre mínim ha estat de -5,3.Una veïna de Pals mostra la glaçada d'aquest matí a