Concentració a Camprodon en defensa de la caça

Unes 300 persones s'han concentrat aquest dissabte al Passeig de la Font Nova de Camprodon (Ripollès) en defensa de la cacera i la pagesia, després que una entitat animalista imputés als gossos dels caçadors la mort d'una ovella del Santuari Gaia. Des del sector es mostren "indignats" i asseguren que l'animal no va morir com a conseqüència d'una batuda. El president de la Societat de Caçadors de la Vall de Camprodon, Jaume Vilarrassa, lamenta que se'ls hagi "culpabilitzat i criminalitzat" de la mort de l'ovella Nadia "quan l'animal ja era mort". Vilarrassa recorda que els gossos que surten en les batudes tenen un GPS que permet localitzar-los i, en aquest cas, es demostra que no va entrar en el recinte on hi havia l'ovella. La pagesia i el sector del turisme també han donat suport als caçadors, i n'han reivindicat "la bona feina" que fan.