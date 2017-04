Es dupliquen en un any els conductors sense carnet atrapats per les policies locals

Es dupliquen en un any els conductors enxampats per les policies locals gironines denunciats per anar sense carnet de conduir. En un sol any s'ha passat dels 427 de l'any 2015 als 822 de l'any passat. Aquí s'engloben casos de persones que conduïen un vehicle i circulaven amb el permís de conduir retirat, que no se l'havien arribat a treure mai o que havien perdut tots els punts del permís.

L'Associació de Caps de Policia Local de les Comarques Gironines ahir va presentar la memòria del 2016 i, pel que fa a les competències sobre trànsit, cal destacar que les policies locals han imposat 153.743 denúncies de trànsit. Una de les més nombroses és la de consum d'estupefaents.

I és que en els controls efectuats durant el 2016 van imposar-ne un 165% més. En concret, es va passar de les 217 del 2015 a les 575 de l'any passat. Això es justifica, com explicaven els caps de policia ahir a la trobada de Caldes de Malavella, perquè han incrementat aquest tipus de prova ja que quan fan controls a vegades detecten que un conductor està sota els efectes d'alguna substància i, tot i que inicialment pot semblar que el conductor va begut, després es troben que dona positiu per drogues.

Per això han intensificat aquest tipus de test als xofers. En canvi, els conductors amb positiu per alcoholèmia i amb denúncia administrativa han pujat lleugeramemt passant de 1.121 a 1.223 casos.

El cap de la Policia Municipal de Girona, Joan Jou, va destacar ahir durant la presentació de les dades la gran quantitat de dispositius que han efectuat les policies locals gironines en l'àmbit de la seguretat ciutadana.

I va recordar que Catalunya es troba a nivell quatre sobre cinc de risc per l'alerta terrorista. Unes actuacions que els cossos locals fan amb «el mateix nombre d'agents a les plantilles i els mateixos recursos». En total el 2016 van realitzar 2.057 dispositius de seguretat ciutadana i fins a 7.134 de controls estàtics, quan l'any anterior havien estat 5.244. Amb tot, en aquests controls van explicar els caps de les policies de Girona, també aprofiten per fer temes de trànsit i d'altres aspectes a banda de la seguretat ciutadana.



Més pes en seguretat ciutadana

El president de l'Associació de Caps de Policia Local de les Comarques Gironines, David Puertas, va demanar a Interior –aprofitant que a la reunió prèvia a l'acte hi havia present la subdirectora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Begonya Curto– que les policies locals tinguin un pes més important en l'àmbit de la seguretat ciutadana i que això s'inclogui a la nova llei de policia que, segons Puertas, es troba desfasada ja que té «27 anys i es va concebre amb els cossos de seguretat de l'Estat» i, per tant, ni els Mossos hi són presents.

Un indicador que va a la baixa són les actuacions de l'àmbit de la policia administrativa. Segons Joan Jou, es deu a «més consciència social» de la ciutadania. Durant el 2016 han fet 5.009 denúncies per l'ordenança de civisme / convivència quan l'any anterior n'havien estat 6.451; les denúncies per tinença d'animals i gossos perillosos ha caigut a la meitat: de 2.224 a 1.264 actes policials, entre altres.



Retirada de l'arma

Ahir es va celebrar la trobada anual de l'Associació de Caps de Policia Local de les Comarques Gironines i també va ser el moment de les denúncies de mancances amb les quals es troben els cossos. Una d'elles és la manca de regulació de la retirada de l'arma als agents que es troben de baixa laboral o bé que podrien patir algun tipus de trastorn psicològic.

El president de l'Associació de Caps de Policia Local de les Comarques Gironines va relatar que el que reclamen és tenir «uns criteris que siguin menys subjectius i que tot estigui regulat» perquè actualment els Caps només poden retirar l'arma a un agent quan aquest no ha superat el test psicotècnic que els agents locals han de superar cada dos anys o bé quan té problemes o transtorns psicològics. També ho demanen en cas que tinguin alguna sospita d'actuació delictiva.

La subdirectora general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Begonya Curto, va prendre nota de les peticions dels agents i va assegurar que qualsevol proposta que «garanteixi la seguretat i la salut dels mateixos policies, les seves famílies i la ciutadania en general» s'ha de tenir en consideració. Amb tot, va afegir que primer de tot caldrà fer un estudi on es detallin els «incidents que hi ha i els resultats dels psicotècnics», entre altres.



Crear la unitat d'Afers Interns

Una altra demanda que van fer ahir els caps de policia és la necessitat de creació d'un òrgan supramunicipal que s'encarregui d'esdevenir una Unitat d'Afers Interns com la que tenen, per exemple, policies grans o els Mossos d'Esquadra. Bàsicament, això els ha de servir per poder fer els expedients disciplinaris de forma més detallada i, sobretot, que les investigacions siguin més exhaustives.

Aquest ens seria important, va dir Puertas, perquè tenen plantilles curtes i això també trauria molta feina al cap. I reconeixen que a vegades és «difícil investigar sense que se n'assabenti l'investigat». Finalment van reclamar com han fet en moltes ocasions que s'incloguin les policies locals al 112.