Girona registra una mínima inusual per a un mes d'abril de dos graus sota zero

Ahir va fer un fred inusual per l'època –finals del mes d'abril, a les portes de la Diada de Sant Jordi– a la ciutat de Girona: es va llevar a -2o centígrads, un registre negatiu que pulveritza la mínima mitjana registrada a la comarca del Gironès al llarg del període 1971-2000, la sèrie històrica més àmplia que es pot consultar al web del Servei de Meteorològic de Catalunya (Meteocat), i que es va situar en els 5,5o (els -5,5 graus del 10 d'abril de 1999 fixen el mínim al llarg de tot el període). I si la capital es va llevar amb la sensació d'haver retornat inesperadament i sobtada a l'hivern, a l'aeròdrom de Das van veure sortir el sol a -6,8o, segons les dades registrades per l'estació del Meteocat.



Matí d'«hivern»

També va ser un matí més d'hivern que no pas de primavera a municipis com Fornells de la Selva (-3,5 graus de mínima); Monells (-2,4); Puigcerdà (-2,9) i Sant Pau de Segúries (-2,8).

En concordança amb unes mínimes inusitadament baixes per a un mes d'abril, les màximes es van mantenir en guarismes moderats: a Girona ciutat, per exemple, el termòmetre no va sobrepassar els 20,1o; a Anglès es va quedar en els 18,9; a Olot –on la mínima va ser de -1,1 graus centígrads– la màxima va ser de només 18,3o; a Castelló d'Empúries, on es van llevar amb 0,4o, la temperatura més alta va ser de 17,6 graus, tres dècimes superior a la màxima registrada a Castell d'Aro, on van arribar fins als 17,3o (i van tenir una mínima d'1,5 graus).



Recuperació de temperatures

El pronòstic que fa Meteocat per avui apunta a una recuperació de les temperatures. Serà un dia assolellat a totes les comarques i només es preveu que puguin aparèixer alguns núvols a la frontera de la Cerdanya i el Ripollès, sense previsió que plogui. Per Sant Jordi, també dominarà el sol al conjunt de comarques gironines; a la tarda, però, podria formar-se alguna nuvolada a les comarques de muntanya. S'espera també que pugin tant les temperatures mínimes com les màximes.