El Govern premia la investigació d'11 alumnes gironins de Secundària

Onze estudiants de Secundària de les comarques de Girona reben avui un Premi de Recerca Jove que atorga el Departament d'Empresa i Coneixement, així com també dos instituts, de Figueres i d'Olot. A tot Catalunya, s'entreguen 88 guardons a alumnes que han realitzat 73 treballs d'investigació científica i 11 a centres.

L'institut Alexandre Deulofeu, de Figueres, ha obtingut un dels premis per a centres, a més d'un guardó per a una alumna, Laia Waffelaert. També a l'Alt Empordà, un altre premi d'investigació científica ha estat per a Paula Llanet, de l'institut Cap Norfeu, de Roses, i per a Pau Ruiz, del Ramon Muntaner, de Figueres.

Al Baix Empordà, la Generalitat ha distingit les recerques d'Ariadna Aldrich, de l'institut Frederic Martí i Carreras, de Palafrugell; i Lluís Ferrer, del de la Bisbal.

L'institut La Garrotxa, d'Olot, també ha rebut un Premi al centre i la seva estudiant Esther Argelich Gispert també s'ha emportat un guardó. Al Gironès, només s'ha reconegut un treball, el d'un alumne del Jaume Vicens Vives, Oriol Navarro. Al Pla de l'Estany també hi ha una única premiada, l'estudiant del Pere Alsius i Torrent, de Banyoles, Laia Arbat. Finalment, a la Selva s'han distingit les investigacions de Pol Pérez, alumne de l'institut de Santa Coloma de Farners; d'Ernest Vidal, del Montsoriu, d'Arbúcies; i de Parul Mehta, del Ramon Coll i Rodés, de Lloret de Mar.