El jutjat demana avaluar psiquiàtricament el lladre que ataca bancs a Llagostera

El jutjat d'instrucció 3 en funcions de guàrdia de Girona va acordar ahir prorrogar la detenció del lladre que la Policia Local de Llagostera havia arrestat a la matinada, per tercera vegada en els últims tres dies. El tribunal va demanar aquesta pròrroga amb la finalitat de fer una avaluació psiquiàtrica de l'home, que des de dimecres i fins ahir va intentar robar dues entitats bancàries a Llagostera. Fonts policials van concretar que –de moment– el detingut estarà ingressat fins al proper dilluns al centre de salut mental de Salt, mentre que el seu arrest va quedar sense efecte.



El jutjat sospita que el detingut pot tenir una patologia mental i per això va sol·licitar als metges psiquiatres que elaborin un informe de la seva capacitació. Un cop estigui fet l'informe, si es conclou que l'home pateix un trastorn, el tribunal decretaria el seu ingrés a un centre psiquiàtric. En canvi, si es descarta que tingui una patologia mental, llavors el jutjat hauria de decidir si el detingut acaba en llibertat amb càrrecs o bé entra a presó. L'home –de 43 anys, nacionalitat gambiana i veí de Llagostera– va tornar a quedar arrestat ahir a la matinada després que hagués trencat amb un martell una porta de l'interior d'una sucursal.



Els darrers tres dies la Policia Local de Llagostera ha detingut cada matinada –pels atacs a les entitats– el mateix lladre, que tant dimecres com dijous havia acabat en llibertat una vegada havia passat a disposició judicial. L'home va actuar per primer cop aquest dimecres a la matinada, quan va intentar esbotzar, amb un martell i una escarpra, el caixer automàtic d'una oficina del Banc Popular (ubicada a la plaça Catalunya de Llagostera).



L'endemà, dijous a la matinada, va intentar trencar amb un martell de grans dimensions els vidres de la mateixa sucursal bancària. Finalment, ahir a la matinada va accedir a l'interior d'una altra entitat, també situada a la plaça Catalunya de Llagostera. En aquesta ocasió, el lladre va trencar amb un martell els vidres de l'interior de l'oficina del BBVA-Catalunya Caixa.