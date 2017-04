Els ramaders cobren menys de 3 € per un quilo de xai, el mateix preu que fa 20 anys

Un ramader cobra, per cada quilo de xai viu que ven, 2,70 euros (un de 24 quilos surt per uns 65), el mateix preu que fa 20 anys, va denunciar, ahir, a Girona, el sindicat agrari Unió de Pagesos (UP). També es paguen preus molt baixos pel cabrit: per un quilo el granger percep 5,70 euros, la xifra més baixa des de l'any 2000 amb exepció del 2013, en plena crisi econòmica, quan el quilo sortia per 5,12 euros. «Tot s'apuja menys el preu de la carn de xai i cabrit», es lamentava la representant del sector oví d'Unió de Pagesos, Brigitte Garolera. I això provoca, va afegir, que aquests empresaris pateixin una situació «insostenible».

Tot i que l'any 2015 arrencava amb el preu del quilo de carn de xai viu en els 3,4 euros, gairebé un 30% més que al gener de 2014, l'inici de 2016 va marcar un punt d'inflexió a la baixa, segons dades de la Generalitat: al gener d'aquell any, un quilo de xai valia, per al ramader, 2,8 euros; onze mesos després, al desembre passat, el preu superava per molt poc els 2,7.

Des del 2010, el consum de carn de xai ha caigut un 20% a casa nostra, però aquest factor, apunten des d'UP, no explica la caiguda dels preus, ja que no hi ha sobreproducció perquè el cens de bestiar oví s'ha reduït dràsticament, un 44%, entre els anys 2005 i 2015. El juliol de l'any passat, la cabana ovina de Girona estava formada per 106.072 caps, el 19% del total de Catalunya, que acumulava 531.000 exemplars al tancament de 2015, l'última dada de què disposa Unió de Pagesos. Els últims anys també s'han perdut caps de cabrum criats en les granges gironines i catalanes: de 2005 a 2015 van decréixer un 22,4%, expliquen els portaveus del sindicat agrari. A Girona, d'aquests animals n'hi havia 11.500 de censats l'estiu de 2016, el 16% del total del Principat, on n'hi havia 70.500 el 2015. Pel que fa al n0mbre d'animals sacrificats, les dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat afloren que a Catalunya van situar-se en els 1,2 milions, xifra que representa un 18,2% menys el 2008. Ara bé, l'exportació de xais vius es va disparar un 94% al llarg d'aquest període, mentre que la de cabrits creixia un 43% el 2015 respecte del 2014.



Més «transparència»

Amb aquest panorama, Unió de Pagesos demana la intervenció de l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) amb l'obertura d'una investigació sobre el procés de fixació de preus i que l'Observatori Agroalimentari de Preus publiqui l'estudi del sector oví a fi i efecte d'aportar més «transparència» en el procés de determinar quant es paga per cada quilo de carn. En el seu web, l'Observatori publica dades detallades de l'evolució dels preus en origen, actualitzades a gener de 2017. Això no obstant, sobre preus finals només hi ha informació disponible fins l'any 2010 i no pas de tots els productes ramaders. Les queixes d'Unió de Pagesos, però, continuen: el sindicat veu «un greuge important» en l'«incompliment» de la normativa de l'etiquetatge en origen de la carn de xai i de cabrit. Sobre això, recorden que la carn produïda a Catalunya és «molt valorada» pel consumidor que, això no obstant, no pot saber si el que compra prové de granges del Principat o de fora. Per posar fi a aquest problema, reclamen més inspeccions per part de l'Adminitració, alhora que adverteixen que mantindran la política de denunciar els incompliments a l'Agència Catalana de Consum.



Costos afegits

UP precisa que la caiguda del preu de la carn ha coincidit amb un increment dels costos per al ramader, motivat per la sequera de l'any passat –que l'ha obligat a invertir més en aliments– i per la vacunació contra la llengua blava.