Un reconeixement a la iniciativa social

Un grup de joves emprenedors de Lleida, Invelon Technologies, i la marca de complements de moda i roba de la llar fets a mà a Barcelona per dones en situació d'exclusió social, Dona Kolors, van guanyar els premis a la Innovació social i l'Emprenedoria social, respectivament, de la Fundació Plataforma Educativa. La tercera modalitat del guardó, el de Corresponsabilitat ciutadana, va ser per al fundador de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, com Diari de Girona va avançar divendres. Els Premis Acció Social Maria Figueres i Mercè Bañeras estan dotats amb 3.000 euros.

Durant l'acte es va reconèixer la tasca de Núria Terés, els guanyadors de l'edició de 2016 van explicar quina ha estat la seva trajectòria des de llavors i la Plataforma Educativa va presentar el llibre Mirant cap a Europa. Formant part de projectes europeus.