Socialistes gironins constitueixen una plataforma de suport a Pedro Sánchez

Més d'un centenar de socialistes de les comarques gironines van constituir dijous a la tarda una plataforma en suport a l'exsecretari general del PSOE i aspirant a les primàries, Pedro Sánchez. Durant la presentació a la seu gironina del PSC hi van intervenir membres com l'exalcalde de Blanes, Josep Marigó, l'històric regidor de Caldes i primer secretari José Celada, el portaveu de la plataforma Antonio Parra o la primera tinenta d'alcalde a Girona Sílvia Paneque. Tots ells es van mostrar confiats que Sánchez pugui guanyar les primàries del mes de maig.

Precisament, Sánchez serà a Girona aquest diumenge a la tarda, coincidint amb el dia de Sant Jordi, on mantindrà una reunió amb militants i simpatitzants del PSC gironí en el marc de la seva campanya. Entre els assistents dijous hi havia representació de bona part de les comarques gironines que han tingut o havien tingut responsabilitats municipals, com Dolors Padilla, de Platja d'Aro; José Martínez, de Maçanet de la Selva; Antoni Illescas, de Palafrugell; Pere Cabarrocas, alcalde de Quart; o la regidora Glòria Ribas, també de Quart; Sebi Cabezas, exregidor de Salt; o els regidors de Girona Eli Riera, Quim Rodríguez i Manuel Martín, entre altres.

La primera secretària de l'agrupació de Girona, Sílvia Paneque, va obrir l'acte assegurant que donava suport a Sánchez «perquè porti a terme un encàrrec d'aprofundiment democràtic, de canvi d'esquerres i d'esperança per a la gent i perquè Catalunya necessita un interlocutor que vulgui la concòrdia en lloc del conflicte del PP». Per la seva part, l'exalcalde de Blanes, Josep Marigó, va mantenir que «l'opció és Pedro Sánchez. Susana Díaz no té un bon projecte per al PSC i Patxi López no és l'opció útil que pot guanyar». A més, Marigó va recordar també que el projecte que uneix el PSC i el PSOE, «partit germà –va dir– és la defensa de les persones treballadores. En això tinc confiança en Pedro Sánchez», va reblar Marigó.