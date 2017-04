Concentració a Camprodon per la caça i contra les acusacions del Santuari Gaia

Unes 300 persones es van concentrar ahir al passeig de la Font Nova de Camprodon –al Ripollès– en defensa de la caça i la pagesia, després que una entitat animalista imputés als gossos dels caçadors la mort d'una ovella del Santuari Gaia. Des del sector es van mostrar «indignats» i van assegurar que l'animal no va morir com a conseqüència d'una batuda.



El president de la Societat de Caçadors de la Vall de Camprodon, Jaume Vilarrassa, va lamentar que se'ls hagi «culpabilitzat i criminalitzat» de la mort de l'ovella Nàdia «quan l'animal ja era mort». Vilarrassa va recordar que els gossos que surten en les batudes tenen un GPS que permet localitzar-los i, en aquest cas, es demostra que no va entrar en el recinte on hi havia l'ovella. La pagesia i el sector del turisme també van donar suport als caçadors i van reivindicar «la bona feina» que fan.



El d'ahir va ser un nou episodi en la polèmica entre animalistes i caçadors arran de la mort d'una ovella del Santuari Gaia, un refugi per a animals, sobretot de granja, que han estat explotats, maltractats o abandonats. Si fa un mes simpatitzants de l'associació es concentraven davant l'Ajuntament de Camprodon denunciant que els caçadors havien mort l'animal, ara ha estat aquest col·lectiu el que ha volgut protestar perquè es mostren «indignats» amb l'associació per haver-los imputat un fet «molt greu» que van assegurar que no és responsabilitat seva. En aquest sentit, el president de la Societat de Caçadors de la Vall de Camprodon (SCVC), Jaume Vilarrassa, va admetre que en alguna ocasió hi pot haver hagut «algun incident» provocat per l'atac dels gossos de caçadors a animals que es troben a la zona.



Vilarrassa, però, va deixar clar que «sempre se'n fan responsables» i aquest no és el cas de l'ovella del santuari. «L'animal ja estava mort; a més, els GPS que porten els gossos demostren que no van entrar al recinte on hi havia l'ovella», va concloure. El president de l'SCVC va demanar «respecte» per la feina que fan els caçadors i va posar en valor l'ajuda que presten sobretot a la pagesia.





Suport de 14 entitats



El sector de la caça, però, ahir no va estar sol. En total han estat catorze entitats vinculades al món rural, la pagesia i el turisme les que han signat un manifest on es reivindicava «la manera de viure» al territori. La responsable del sector boví del Ripollès d'Unió de Pagesos (UP), Raquel Serrat, va demanar «respecte i sentit comú», i que els animalistes es deixin «d'ideologies radicals». «Que cadascú faci el que consideri a casa seva, però que no vinguin amb imposicions a la resta de gent que treballem al territori», va etzibar.



Serrat també va destacar que els animals amb els que treballa el Santuari Gaia estan malalts i això «els obliga a estar molt atents» perquè poden suposar un risc sanitari tant per als humans com per a la resta de bèsties.



La responsable del sector boví d'UP al Ripollès va posar l'accent en la importància que suposa el fet de tenir caçadors que controlen la proliferació de senglars i cabirols que «fan molt mal» a la ramaderia i l'agricultura. «S'ha de tenir en compte que la població d'aquests animals ha crescut molt els últims anys, i gràcies als caçadors no ens trobem amb més camps destrossats o bestiar mort», va puntualitzar.



Per la seva banda, el president de l'Associació de Finques Rústiques de Camprodon, Josep Maria Pujol, va coincidir amb Serrat en posar en valor la feina dels caçadors. «Sort en tenim d'ells, i tenen tot el nostre suport», va comentar.





«Pensament radical»



Pujol es va queixar de l'actitud de les entitats animalistes i va dir que se senten «amenaçats» pel pensament «radical» que tenen contra el sector. A les nostres muntanyes no hi podem plantar, només hi podem fer pastura i, per tant, produir carn. «Només podem fer això», va recordar. En aquest sentit, el president va dir que «s'ha d'entendre» que això afecta directament el turisme i, per tant, una altra activitat econòmica del territori. «El que ens molesta és que ens diguin com hem de fer les coses, quan fa anys que estem fent la mateixa feina», va reblar Pujol.



El sector va dir que han intentat parlar i negociar amb l'entitat, però van assegurar que «és molt difícil» perquè «recorren a l'insult i a les males maneres». Pujol va demanar que «no es posin en la seva feina» i que els respectin igual que ells respecten la seva manera de viure.