Detingut a Vidreres per vendre un cotxe robat a França

Agents dels Mossos d'Esquadra de Trànsit de Girona van detenir el 19 d'abril un home de 37 anys, de nacionalitat francesa i domicili desconegut, com a presumpte autor d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle, falsificació documental i receptació.



La investigació es va obrir el 30 de març, quan una dona intenatava passar un control ordinari de la ITV i el cap de l'estació va informar els Mossos que hi havia un vehicle amb matrícula francesa amb una irregularitat. Els agents van inspeccionar el turisme i van observar que els elements identificatius del cotxe no coincidien amb la documentació i tot apuntava que el número de bastidor havia estat manipulat. La conductora va explicar que l'havia comprat i volia passar la ITV per matricular-lo i fer el canvi de nom.



La investigació va descobrir que el vehicle havia estat robat a Besiers el 2016 i va acabar amb la detenció d'un home com a presumpte autor, qui va manipular el número de bastidor i va intentar vendre el cotxe a una dona de Vidreres. El 20 d'abril va passar a disposició judicial a Girona, que va decretar la llibertat amb càrrecs.