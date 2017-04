L'organitzador del festival de les Llosses anuncia feina per a més de 100 persones

La celebració d'un festival de música electrònica en una finca privada de la zona de Bumarencs durant diversos dies de mitjans de juliol ha provocat el rebuig de bona part dels veïns de les Llosses, que han iniciat una recollida de signatures.



Biomusicat és l'empresa que vol organitzar el festival. El seu representant, Daniel Petrescu, afirma que encara no és segur que es faci allà, però garanteix que «serà un privilegi per al municipi que l'acabi acollint». En aquest sentit, parla de generar feina per a més d'un centenar de persones. Tres escenaris amb DJs i bandes de música electrònica d'arreu del món arribarien a la finca privada, on també preveuen acollir 2.000 visitants.



Petrescu diu que Biomusicat és una empresa amb quinze anys d'experiència en l'organització d'aquesta mena de festivals, i que la d'aquest any serà ja la tercera edició, tot i que encara no en tenen clar el nom. També tenen assumit que es faci on es faci sempre hi ha veïns que els posen pals a les rodes.



En la filosofia de l'empresa hi ha «la biocultura» i remarca que ni tan sols s'hi vendrà alcohol d'alta graduació. El concepte és el de «petita ciutat ecològica». A més, afirma que es realitzen inspeccions per esmorteir l'impacte ambiental i sonor. En tot cas, Petrescu diu que si volen fer el festival a les Llosses «li farem» i que esperen poder-ho explicar als veïns i a l'Ajuntament en una pròxima reunió.