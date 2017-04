Un ramader de Sant Hilari Sacalm mor envestit per un toro a la seva granja de Lugo

Una cerimònia religiosa a l'església de Sant Hilari Sacalm acomiadarà avui al migdia Joan Daniel Pagespetit Álvarez, el ramader de 31 anys que va morir dijous passat a Galícia en ser envestit per un toro de la seva granja. Pagespetit era originari de la localitat selvatana, que va abandonar fa set anys per traslladar-se a la província de Lugo i dedicar-se a la ramaderia, l'activitat que l'apassionava des que era petit. Després del funeral serà enterrat a Sant Hilari, on deixa família i amics. El jove no estava casat ni tenia fills, però sí parella estable.

Segons va avançar La Voz de Galicia, els fets es van produir dijous cap a les dotze del migdia a la granja que el jove posseïa a Muimenta, al municipi de Cospeito, i on vivia des de feia quatre anys. Pagespetit es trobava a l'estable traient els vedells per a la pastura quan un toro -l'únic de la granja- el va envestir per darrere i el va colpejar violentament contra la paret. Va ser un veí el que va escoltar crits de dolor i va avisar els pares de la víctima, que es trobaven netejant un altre estable del costat. «Passava per aquí i vaig sentir una veu desmaiada i demanant auxili. Em vaig parar a escoltar i vaig sentir 'Pepe, crida els meus pares'. Vaig entrar a l'estable i me'l vaig trobar estirat i enroscat», va relatar Jose. Aquest veí va explicar que el jove sagnava per la boca i l'oïda però que estava conscient. «Vaig sortir corrent a buscar els pares, que estaven netejant una altra quadra i vam trucar a l'ambulància» va detallar el veí.

Per la seva part, el pare de la víctima, Joan Pagespetit, va relatar que els metges van trigar mitja hora a arribar i l'ambulància uns seixanta minuts. «Vaig veure com agonitzava i es moria. Em va dir, 'pare m'ha agafat el toro i m'ha fet molt de mal. Em falta oxigen'», va indicar el seu progenitor entre llàgrimes. «Pobre criatura. Ha estat una hora esperant els serveis sanitaris. Hauria mort o no però aquesta tardança no es pot consentir. L'he vist morir amb el cap clar i mal atès; denunciaré el cas», va avançar Joan Pagespetit, que també és fill de Sant Hilari Sacalm.

En relació amb aquest suposat retard de les assistències sanitàries, el 061 va aclarir el divendres que es va actuar «amb rapidesa». Segons van informar, la trucada d'emergències es va rebre a la centraleta a les 12.31 h del dijous i a les 12.50 h l'ambulància de Meira ja era al lloc dels fets. A més, van detallar que un metge i una infermera del municipi havien arribat a la granja abans que l'ambulància, i que es va mobilitzar un helicòpter medicalitzat, tenint en compte la gravetat de les ferides, però que finalment va tornar a la base en ser informat que el jove havia mort.



Companyia dels pares

Els pares de Joan Daniel Pagespetit passaven llargues estades a Galícia, d'on és originària la família materna de la víctima. Unes estades que es van incrementar fa sis anys, perquè el jove no estigués tan sol. Segons va explicar el pare, en un principi el seu fill es va establir amb l'àvia materna, que residia a Torés, a la muntanya de Lugo. «Vam decidir deixar la muntanya i vam acabar a Cospeito per les instal·lacions. El terreny era més pla i la terra més fàcil de treballar. Vam buscar una nau gran i vam acabar amb 30 caps de bestiar», va explicar Joan Pagespetit. A més, va afegir que la víctima tenia en tràmits la compra d'una altra granja amb 40 vaques. Respecte al toro que va provocar la mort del ramader, responia al nom de Marelo i tenia quatre anys. «El vam criar a Torés. Vam decidir conservar-lo perquè era un vedell de raça blonda i molt bonic», va explicar el pare, qui dijous mateix ja arreglava els papers per al seu sacrifici.

Després de ser practicada l'autòpsia, les restes mortals de Joan Daniel Pagespetit Álvarez van ser traslladades divendres cap a Sant Hilari Sacalm.