Ripoll inventa la zona taronja per no perdre 110.000 euros anuals

Una pèrdua de 110.000 euros anuals si se seguia amb la fórmula actual d'aparcar durant una hora i mitja per només deu cèntims ha obligat l'Ajuntament de Ripoll a canviar de nou el sistema d'aparcament controlat. La zona blava que fins ara hi havia al voltant del barri vell s'està reconvertint en zona taronja.



Aquesta nova modalitat permetrà als conductors que disposin d'una hora gratuïta un cop al dia, a més de la fracció que vulguin pagar d'estacionament. Per fer-ho, hauran d'entrar la matrícula del seu vehicle a la màquina recaptadora. Amb aquesta fórmula s'evitarà que alguns conductors hi aparquin durant tota la jornada, tal com havia passat en alguns casos durant els quatre últims mesos.



L'aparcament de baix cost que hi havia fins ara a la zona blava de Ripoll es va establir després de les queixes dels botiguers del barri vell, que ho consideraven com un dels diversos impediments per facilitar que els compradors arribessin als seus establiments. Això ha suposat una pèrdua d'ingressos a l'empresa concessionària del servei d'aparcament, Eysa. L'Ajuntament, explica el regidor de serveis econòmics Josep Maria Creixans, tenia l'opció de «pagar el dèficit en la recaptació respecte a la mitjana dels darrers anys, o bé cancel·lar el contracte». En el primer cas es va calcular que anualment caldria pagar 110.000 euros. En el segon, el cost hagués estat aproximadament de 240.000 ?.



La decisió de crear la zona taronja va fer-se després d'una reunió entre l'Ajuntament, la Unió de Botiguers i representants dels botiguers del barri vell. La resta de zona blava seguirà al mateix preu que hi havia fins al desembre de l'any passat, quan va establir-s'hi el baix cost. La zona taronja s'aplicarà al carrer del Bisbe, a la plaça Abat Arnulf, a la zona baixa de la carretera de Ribes, a la plaça Josep Taradellas davant del Mercat Cober, i al primer tram del carrer Mossèn Cinto Verdaguer. A partir del 31 de gener de 2018 hi haurà una nova trobada entre la concessionària i l'Ajuntament per decidir si s'assumeixen aquests canvis. Un allargament en la concessió podria servir per compensar les pèrdues que provoqui aquesta nova fórmula.