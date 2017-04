Sant Jaume de Llierca tindrà a punt l'Hotel de les Entitats el pròxim mes de maig

L'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca posarà en servei l'Hotel d'Entitats el divendres 12 de maig. Segons ha explicat l'alcalde Jordi Cargol (PDeCAT), el nou espai durà el nom de «Lliguem el fil». Cargol ha aclarit que han escollit la denominació per la vinculació de l'origen del poble amb la indústria tèxtil, exposant que «la idea és dotar el poble d'un espai per a les entitats». També ha assenyalat que l'empresa constructora ha acabat de posar l'ascensor i ara s'estan col·locant els mobles.



L'adequació de l'edifici que havia estat l'Ajuntament i també la casa del metge durant una bona colla de dècades, ha estat una de les accions més importants dels darrers governs municipals. Fa uns tres anys i mig, va començar l'adequació dels espais de reunió i de les activitats de la primera i segona planta. La darrera part de les obres es va començar fa aproximadament un any i ha tingut un cost de 150.000 euros, finançats en dues parts iguals a repartir entre el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i recursos propis de l'Ajuntament.



L'alcalde ha explicat que el 12 de maig l'edifici tindrà una estructuració nova. Ha enumerat que a la planta baixa hi mantenen l'Espai Jove. Això no obstant, el que fins fa poc era la sala de lectura passarà a formar part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Girona. A més, es podrà disposar també d'un telecentre.



A la planta primera hi haurà una sala de conferències per a unes 40 persones. Cargol ha puntualitzat que «és un espai que modificarem segons les necessitats de les entitats». A la tercera planta, hi haurà una sala per a les entitats amb taules i cadires.





Casal de la gent gran



L'Hotel d'Entitats forma part del compromís social de l'equip de govern que es concretarà en molt poc temps. En el mateix àmbit de participació, l'Ajuntament ha començat a reunir-se amb els veïns per a la creació d'un centre de la gent gran. Un 25% dels habitants de Sant Jaume tenen més 65 anys i un 10%, més de 80 anys. De les reunions, n'ha sortit un primer projecte de magatzem d'instruments sanitaris. La idea és que sigui un espai social i no només un centre de dia.