Celrà s'oposa a la nova línia que ha de connectar la MAT amb la subestació de Juià

L'Ajuntament de Celrà s'oposa a la nova línia de 220 kV que ha de connectar la MAT amb la subestació de Juià. S'estendrà al llarg de 5,6 quilòmetres, creuarà cinc termes municipals i sortirà de la futura subestació dels 400 kV que hi haurà a Sant Julià de Ramis, i que s'ha batejat amb el nom de 'La Farga'. L'equip de govern de Celrà (CUP) ha presentat al·legacions al projecte i demana a la Generalitat que no autoritzi la nova línia.

D'entrada, assegura que és una infraestructura del tot "injustificada" i critica que els estudis previs donin per fet que cal aixecar-la, sense analitzar a fons si ja n'hi ha prou amb les línies existents. A més, l'Ajuntament subratlla que no hi ha "plenes garanties" que no suposi riscos per a la salut, que es comprometen espais protegits i reclama que, abans d'aixecar cap torre, "es dugui a terme un procés real de participació ciutadana" on la gent pugui decidir si vol la línia o no.

La nova línia, que aixecarà Red Eléctrica, connectarà la futura subestació de la MAT a Sant Julià de Ramis (de la qual ara n'han començat les obres) amb la subestació d'Endesa a Juià. En total, tindrà 5,6 quilòmetres i una vintena de torres. La línia, que té un pressupost d'1,89 milions, afectarà cinc termes municipals: Juià, Celrà, Bordils, Cervià de Ter i Sant Julià de Ramis.

Red Eléctrica en justifica la necessitat perquè, a través d'aquesta línia, la xarxa de distribució en aquesta zona del Gironès quedarà més mallada. És a dir, que si hi ha qualsevol incidència, es minimitzarà el risc que hi pugui haver talls de subministrament.

El projecte es troba ara en fase de tramitació. I és precisament aquí on ha topat amb l'oposició frontal de l'Ajuntament de Celrà, que ha presentat al·legacions demanant a la Generalitat que no l'autoritzi.

L'alcalde, Dani Cornellà, rebutja la línia perquè "en cap lloc queda justificada la seva necessitat" i demana que, directament, no se n'aixequi cap torre. "El projecte que proposen destrossa una vegada més el territori sense contemplacions, i aposta per un model energètic continuista que no porta enlloc", assegura l'alcalde.