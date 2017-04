Olot captura les infraccions amb una càmera mòbil

El conductor rebrà la imatge de la infracció a casa seva

Aturar el cotxe en un carril de ciculació, parar en un bicicarril, aparcar en un aparcament de minusvàlids, aparcar en zona de càrrega i descàrrega o deixar el vehicle a l´estacionament del transport públic serà fotografiat i denunciat a l´acte a través del dispositiu mòbil que ahir va presentar la Policia Municipal d´Olot.

Es tracta d´un dispositiu mòbil de denúncia destinat a procurar la fluïdesa en el trànsit a determinades vies i hores.

El cap de la Policia Municipal, Ignasi López, ha explicat que el dispositiu funciona sobre la base d´una camara connectada a un programa informàtic que el relaciona el lloc on ha tingut lloc la infracció i l'autor.

Per exemple, quan el cotxe patrulla passi per davant de la parada de l´autobus i hi vegi un cotxe parat, la policia el fotografiarà amb el dispositiu i l´agent seleccionarà entre els tipus de denúncia configurats en el sistema. El resultat tindrà la fase final al cap de pocs dies, quan l´infractor rebi a casa seva la fotografia de la infracció i la sanció amb el seu preu.

Ignasi López va apuntar que el dispositiu també pot ser útil per la lluita contra la delinqüència, perquè, segons va dir, «al cal i la fi és un lector de matricules que permete descobrir els vehicles relacionats amb fets delictius».

En el mateix acte, el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Gelis (PDeCAT) va explicar que l´adquisició del dispositiu respon a la necessitat de controlar el trànsit pel centre de la ciutat i evitar els mals hàbits que poden ser origen d´accidents i provoquen embussos. Gelis va descartar la intenció de recaptar.