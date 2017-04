Perseguir el «bullying» sense deixar rastre

La consolidació de l'assetjament escolar com una realitat als centres ha portat Ensenyament a experimentar amb noves eines per erradicar-lo, com el qüestionari anònim on-line Zoom1t que aquest curs s'està posant a prova a 20 instituts catalans, 2 a les comarques de Girona. Els seus promotors són una consultora especialitzada en innovació social, que va decidir abordar la qüestió després que un cas de bullying i un altre d'abús sexual afectés l'entorn familiar de dos dels seus membres.

El projecte es va posar en marxa a principis de 2016, analitzant, primer, els recursos que hi havia al mercat i sondejant, després, una dotzena de menors per saber què els donava més confiança a l'hora d'alertar de possibles casos d'assetjament, propis o aliens. La CEO de Zoom1t, Andrea Compagno, va explicar que els joves van deixar clar que el sistema no havia de deixar cap rastre i no havia de permetre que se'ls pogués identificar. Per aquest motiu, els estudiants consultats es van mostrar contraris a una aplicació mòbil perquè van advertir que si els assetjadors prenen el telèfon a la víctima i hi troben l' app, el problema s'agreujaria.



Una primera prova a ESO

Un cop van optar per l'elaboració d'un qüestionari, els responsables de Zoom1t el van sotmetre a l'anàlisi d'experts en bullying i abusos sexuals, que «van validar el sistema i ens va fer decidir a provar-lo a la realitat», va dir Compagno. Abans d'impulsar el projecte, aquesta especialista en temes de dret de la infància havia treballat en diverses ONGs tractant temes relacionats amb els abusos sexuals i Internet segura.

El següent pas va ser testar el mètode en centres educatius, de manera que el curs passat van fer una primera prova amb alumnat de 1r a 4t d'ESO de tres instituts de Barcelona. Tal com va apuntar Compagno, així van «comprovar que mesura allò que volem mesurar».

Després, l'empresa va contactar amb Ensenyament per tal de demanar l'opinió als experts del Departament en convivència escolar i, a partir d'aquí, els van proposar fer la prova pilot que es realitza ara.

La responsable de Zoom1t va remarcar que el sistema on-line que han dissenyat permet identificar la classe on hi ha risc o casos d'assetjament, però mai assenyala els menors implicats. El qüestionari està disponible en català, castellà i anglès, tot i que ara el web només està en castellà, i s'adreça a alumnat d'ESO i de Batxillerat. Compagno va avançar que ja treballen en una adaptació per a Primària, ja que aquesta edat «requereix un altre llenguatge».

Per Compagno, el que diferencia Zoom1t d'altres sistemes és l'anonimat que garanteix i que bàsicament detecta bullying, però en distingeix les modalitats: d'exclusió, insults, violència física, ciberbullying, sexting –intercanvi sense permís de fotografies de contingut sexual–, grooming –enganys d'un adult amb la finalitat d'abusar d'un menor–, abusos sexuals –i determinar si són a dintre de la família, per part d'empleats del centre o entre iguals, és a dir, alumnes–; o conductes precursores de violència de gènere.