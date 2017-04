Preocupació dels Mossos per l´augment de les agressions sexuals a Girona

El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, ha admès la seva preocupació per l'augment de les agressions i els delictes sexuals, comesos per "depredadors socials".

Milan, que ha fet aquestes consideracions durant la celebració del Dia de les Esquadres, ha aprofitat el discurs per reclamar unitat entre policies, jutges i fiscals per "posar fre als multireincident d'alta intensitat" i ha demanat "més implicació social" per acabar "amb la sagnia de pèrdua de vides sense justificació" a les carreteres.

El responsable dels Mossos d'Esquadra ha posat la 'flashmob' del pànic a Platja d'Aro (Baix Empordà) o el batec de la Diada a Salt (Gironès) com a exemples que els mossos estan preparats per combatre l'amenaça jihadista.

El comissari ha insistit que el terrorisme islamista obliga els policies "a mantenir un nivell d'alerta alt i permanent" i ha subratllat que "la ferma coordinació amb la resta de cossos és fonamental per fer front comú" contra l'amenaça.

el cap de la Regió Policial també ha insistit en què cal més conscienciació entre els conductors per evitar que les carreteres continuïn segant vides. L'any passat, a la demarcació hi va haver 44 persones que van morir a conseqüència d'un accident. "Una sagnia de vides que no té cap justificació; policialment treballarem amb més intensitat des de la prevenció, però cal més implicació social per modificar les conductes individuals, que són les que posen en risc la vida dels altres", ha dit Josep Milan.

Per últim, el comissari dels mossos a Girona també ha volgut posar com a prioritat del cos a la demarcació la lluita contra els robatoris amb força en habitatges (una modalitat que l'any passat va augmentar) i la delinqüència multireincident "d'alta intensitat". "D'aquí la importància de sumar els esforços de tots, policies, jutges, fiscals i ciutadans per tal de posar fre a aquests delictes", ha dit.



"Compromís i servei al país"

El discurs del cap de la Regió Policial ha obert l'acte del Dia de les Esquadres a Girona, que s'ha celebrat a l'Auditori. Durant l'acte s'han lliurat 138 felicitacions a ciutadans, a Mossos d'Esquadra i a representants d'altres cossos policials.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha subratllat el paper de la policia com a "garant" de la seguretat pública i la bona entesa que hi ha entre mossos i Policia Municipal. També ha volgut posar de relleu que, de la mateixa manera que la Generalitat convocarà més places de mossos, ells també ampliaran plantilla "dins la voluntat pública d'enfortir els cossos policials".

El delegat del Govern, Eudald Casadesús, ha tancat la celebració agraint als Mossos d'Esquadra el seu "compromís" i "servei al país". I novament referint-se a l'amenaça jihadista, Casadesús ha assegurat que els mossos estan "preparats" per fer-hi front i ha demanat més "col·laboració" dels altres cossos per permetre que la policia catalana tingui accés, al mateix nivell, a la informació de què disposen la resta d'europees.