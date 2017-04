Prop de 5.000 multes en 4 anys de restricció de pas de tràilers a l'N-II

Aquesta setmana ha fet quatre anys que els grans camions tenen prohibit circular per l'N-II entre la Jonquera i Maçanet –fins a Fornells des del febrer de 2015-. L'alta sinistralitat, sobretot la mortal, va portar a acordar aquesta mesura que ha demostrat la seva eficàcia almenys pel que fa al nombre de persones mortes, que entre el 19 d'abril del 2013 fins al 19 d'abril de 2017 s'ha cobrat la vida de 38 persones. El quart any natural sense camions permet fer una anàlisi de com ha evolucionat la circulació de camions per la carretera.

Cal destacar que cada cop són menys els que hi circulen tot i saber que ho tenen prohibit i això es tradueix en el nombre de sancions imposades pels Mossos al llarg d'aquests quatre anys. En total se n'han tramitat 4.986 de fermes. Una xifra que representa més de 1.200 a l'any i que suposaria més de 3 al dia. Això, però, no seria ben bé així perquè l'any que s'emporta la majoria de les sancions és el 2013, quan va entrar en vigor la mesura. En només vuit mesos, els Mossos van multar 2.496 vehicles d'alt tonatge. Una xifra que l'any següent es va reduir a la meitat (1.236) i el 2015 encara va caure amb més, ja que es va situar en les 517 sancions. En canvi, l'any passat es va recuperar, ja que es va incrementar més d'un 30% aquesta xifra, i es va assolir les 683, segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. Es tracta d'una xifra que ha pujat però que es pot deure sobretot a la recuperació de la crisi econòmica i també perquè conductors estrangers no fan cas de les indicacions.

500 euros de multa

Les majoria de les infraccions que fan els camions, és a dir, aquells que circulen per l'N-II tot i ser prohibit, estan tipificades i valorades en 500 euros. Però també n'hi ha un miler de multes fermes que són per altres qüestions. Seria el cas d'aquells camioners que incompleixen les condicions malgrat tenir l'autorització per anar al tram d'N-II. Aquí podrien entrar per exemple incompliments d'horari, d'itinerari, entre d'altres. Els Mossos de Trànsit vetllen perquè no hi hagi camions de quatre o més eixos en aquesta carretera. Una mostra és el cas d'un conductor que van enxampar a Orriols el març en un control d'aquesta tipologia i que a més anava ben begut. Els agents van denunciar el xofer penalment i administrativament per no haver fet cas de la restricció de pas.



Caiguda de la mortalitat

La disminució de la mortalitat és una mostra evident que aquest tipus de restricció de pas de camions d'alt tonatge funciona però també és cert que el 2016 es va tancar amb una desena de morts a la Nacional II. Set d'elles en un sol accident a Pont de Molins. Aquest 2017 ja se n'han produït tres, el més recent a Vilademuls. Un veí de Girona de 72 anys va quedar ferit crític i va morir al cap de tres dies a l'hospital Trueta.

Cal destacar, però, que les dades són molt diferents d'anys enrere, quan, per exemple, els tres anys previs a la prohibició van morir a l'N-II 39 persones. El 2013, la xifra va caure a la meitat i el 2014 -el primer total sense camions- només hi va haver un mort a la via. I el 2015 va pujar fins a sis morts.