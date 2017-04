La Sindicatura diu que l'Illa de Blanes no genera prou recursos per retornar deutes

La Sindicatura de Comptes ha publicat un informe de fiscalització de l'exercici del 2015 del Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, l'ens que va permetre la construcció de la Ciutat Esportiva del municipi. En les conclusions de l'anàlisi, l'òrgan ha apuntat que aquesta instal·lació no genera prou recursos per retornar els deutes. «Els aprofitaments que es podrien obtenir de l'Illa no serien suficients per generar els recursos necessaris per a la devolució del préstec de 30 milions d'euros de l'Institut Català de Finances (ICF)», ha exposat la Sindicatura.

Així mateix, ha recordat que «la incapacitat» del Consorci Urbanístic per assumir la càrrega financera del préstec de l'ICF va provocar que l'any 2008 la Generalitat acordés aportar 52,27 milions d'euros per fer-se càrrec d'aquest deute. Dels 52,27 milions, 30 milions corresponen a l'import del préstec i 22,27 milions als interessos. La Sindicatura ha remarcat que el Govern català s'encarrega de «fer els pagaments que reclama l'ICF». En concret, ha exposat que el 2015 el Departament de Presidència va pagar 685.000 euros en quotes d'interessos del préstec i el Departament d'Economia 747.000 euros en quotes d'amortització.



Els aprofitaments urbanístics

Per això, en les conclusions de l'informe, la Sindicatura ha alertat que l'Illa de Blanes necessitaria incorporar «altres aprofitaments» en la seva activitat per compensar la situació de falta de recursos. En aquest sentit, ha manifestat que «els aprofitaments urbanístics que s'havien d'obtenir de l'Illa havien de servir per retornar el préstec de l'ICF que serviria per finançar la construcció de la Ciutat Esportiva». L'anàlisi també ha subratllat que, a part del préstec de l'ICF, el 2002 i el 2010 la Generalitat i la Diputació de Girona van aportar 8,44 milions d'euros i 1,62 milions, respectivament, al pressupost del Consorci Urbanístic.

En l'apartat de les observacions de l'informe, la Sindicatura de Comptes ha destacat que els estatuts inicials del Consorci establien l'aprovació prèvia d'un pla de viabilitat. Una aprovació que «no ha quedat acreditada», ha apuntat l'òrgan, que ha afegit que entre el 2010 i el 2016 el Consell Directiu del Consorci només s'ha reunit en tres ocasions, «fet que incompleix la previsió dels estatuts». El motiu és que, com a mínim, s'ha de reunir un cop cada tres mesos. També ha exposat que els comptes anuals del 2014 i del 2015 «no han estat aprovats ni formulats», mentre que els comptes del 2010 al 2013 no inclouen la memòria.



Tràmits per liquidar

Per acabar, la Sindicatura ha conclòs que «la situació del planejament urbanístic i la inactivitat del Consorci fan que la generació d'ingressos que haurien de permetre retornar a la Generalitat les quantitats avançades per al pagament del préstec a l'ICF sigui absolutament qüestionable». De fet, el Consell Directiu del Consorci Urbanístic de l'Illa de Blanes va aprovar el desembre de l'any passat la decisió d'engegar els tràmits per liquidar el propi ens.

Segons va informar aleshores l'Ajuntament de Blanes, el consistori haurà de pagar uns 16 milions d'euros a l'ICF per fer front al deute que li correspon per la dissolució i la liquidació del Consorci. Per això, es va proposar un pla econòmic i financer fins a l'any 2019 per afrontar aquest pagament.