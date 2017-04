Les temperatures cauran en picat a partir de dimecres

Les temperatures elevades que ens han acompanyat avui i durant tot el cap de setmana tenen les hores comptades. Aquest dimarts, els termemòtres encara deixaran màximes properes als 20 graus, però a partir de dimecres el temps canvia de forma radical. Si heu endreçat la roba d'abric a l'armari, potser l'haureu de recuperar.

Les temperatures màximes no passaran dels 12 graus a Girona o dels 10 graus a Olot aquest dimecres. Pel que fa a les mínimes, es registraran valors d'entre 6 i 8 graus en bona part de la demarcació, tot i que zones de la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya, tornaran a patir glaçades. De fet, a la Cerdanya, durant dijous i divendres no passaran dels zero graus.



Aquestes són les temperatures previstes

Consulta la previsió meteorològica del teu municipi: http://temps.diaridegirona.cat/

Abans de la baixada generalitzada de temperatures, aquest dimarts arribaran les pluges, que avançaran d'oest a est de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, poden ser fortes al Pirineu i Prepirineu a partir del migdia, però al conjunt de les comarques gironines no arribarien, de forma feble, fins al vespre.

Descens de les temperatures

La massa d'aire fred procedent de latituds altes provocarà ja la tarda del dimarts el desplom de les temperatures a tot el nord de la Península Ibèrica, un descens que s'estendrà a la resta de la Península i Balears al llarg dels següents dies.

A causa del marcat descens de les temperatures nocturnes, afegeix l'Aemet, es produiran gelades, que afectaran a les zones muntanyenques de la meitat nord durant el dimecres i sobretot, dijous i divendres.

A més, la cota de neu baixarà de manera important, sobretot al Pirineu i la serralada Cantàbrica, encara que les nevades afectaran de manera ocasional a altres zones més baixes del terç nord, a uns 700-1.000 metres a primeres hores del dimecres i dijous, i tendiran a disminuir a partir del dijous.

Abans del pas del front, el dimarts es caracteritzarà per una situació de certa inestabilitat, amb ruixats i tempestes que podran ser localment fortes i amb calamarsa.

Les temperatures màximes començaran a recuperar-se a partir del dijous i divendres, encara que les mínimes no pujaran de forma clara fins al dissabte.