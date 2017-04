Blanes, camp de proves del desgel àrtic

Blanes s'ha convertit aquests dies en un camp de proves per a l'estudi del desgel de l'Àrtic. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes del CSIC (CEAB-CSIC) és l'escenari escollit per testar dues boies que pròximament s'enviaran a l'Àrtida en un projecte d'investigació per analitzar el desglaç del punt més septentrional del planeta.

Els aparells, que seran traslladats cap a zones properes al pol Nord en les pròximes setmanes, són dues boies geodèsiques, anomenades Satise, que estan en fase de proves. Actualment són al pati del centre científic de Blanes per passar un test controlat, i aviat n'arribaran dues més per fer-los més proves, segons detallen fonts del CEAB.

Des de la Costa Brava els investigadors i tècnics responsables de l'estudi ICE-ARC, una recerca en què participa l'Institut de Ciències del Mar també del CSIC, simulen les condicions d'operació reals que es trobaran a les zones polars per assegurar que funcionaran correctament abans de traslladar-les.

El projecte ICE-ARC, una iniciativa científica que reuneix físics, químics, biòlegs, economistes i sociòlegs d'una desena de països europeus, ha permès la construcció d'aquestes boies Satice, capaces de fer mesures GPS de molt alta precisió.

S'instal·laran sobre les plaques de gel marí que hi ha a la zona i recolliran dades per analitzar-ne el moviment, la formació i el desgel, per veure'n l'evolució futura i la seva repercussió.

I és que l'estudi se centra tant en els canvis físics que s'estan produint en el gel marí àrtic com en investigar l'impacte que té i tindrà sobre les comunitats que hi viuen.

Una de les boies que hi ha ara al CEAB quedarà ancorada sobre el gel a Cambridge Bay, a l'illa Victòria del Canadà, l'enclavament més gran on s'aturen els vaixells de passatgers i científics que travessen el pas nord-oest de l'oceà Àrtic. L'altra viatjarà fins a Alert, a l'illa d'Ellesmer, també al Canadà, que és l'assentament humà permanentment habitat més septentrional de la Terra.

La resta d'aparells aniran fins a Corea per embarcar-se al trencagel Aaron durant la campanya que farà aquest estudi al mar de Beaufort.

Un cop a lloc, els dispositius enviaran informació per a la seva anàlisi mitjançant la constel·lació de satèl·lits Iridium. Aquesta via de comunicació -són els únics satèl·lits que funcionen a les regions polars- és el que s'està testant aquests dies a Blanes.



Un pressupost d'11,5 milions

En el projecte ICE-ARC hi participen investigadors pertanyents a 21 instituts de recerca d'arreu d'Europa, entre ells l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona.

Amb un pressupost total d'11,5 milions d'euros, és una ambiciosa iniciativa per comprendre i quantificar les conseqüències dels canvis físics del medi marí àrtic, posant un èmfasi especial en el ràpid retrocés i el col·lapse de la coberta de gel marí de l'Àrtic, especialment evident durant els estius de l'hemisferi nord.