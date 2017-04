Celrà veu un «disbarat» la nova línia elèctrica entre Juià i Sant Julià

El Govern de Celrà (CUP) ha presentat al·legacions en contra de la nova línia elèctrica de 220 kV que ha de connectar la MAT a la subestació de La Farga, a Sant Julià de Ramis, amb la subestació de Juià passant per també per Cervià de Ter, Bordils i Celrà. Red Eléctrica (REE) va demanar autorització administrativa prèvia i l'autorització administrativa de construcció de la línia de 5,6 quilòmetres amb un pressupost d'1,9 milions d'euros i que comportaria la declaració d'utilitat pública i, per tant, ocupació de béns i expropiacions.



REE va justificar que la línia permetrà «un augment del mallat de la xarxa de transport a 220 kV de la zona afavorint una millora general de l'eficiència en el transport i en el suport al subministrament de la demanda». En les al·legacions, l'alcalde, Dani Cornellà, considera que està «injustificada» la seva necessitat. Entre altres, la CUP detalla que afectaria uns terrenys classificats com a sòl urbà i com a sòl no urbanitzable previst al Pla General quan un Reial Decret diu que això s'ha d'evitar. També critiquen que no queda acreditat si realment cal fer el canvi de tensió de 132 kV a 220 i si hi ha alternatives. Alhora, veu «un disbarat» aixecar noves línies amb un model energètic «que no té futur» quan caldria invertir, per exemple, en energies renovables.



A més, el consistori alerta dels riscos per a la salut, en l'impacte ambiental i també afegeix que caldria haver realitzat «un procés de participació ciutadana» on la gent decideixi si vol la línia o no.