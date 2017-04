L'efecte Setmana Santa fa caure al març un 31,4% les pernoctacions als hotels gironins

Els hotels gironins van assolir el març 442.278 pernoctacions, el que suposa un descens del 31,4% respecte el mateix mes de 2016. El descens, no obstant, s'explica perquè l'any passat la Setmana Santa es va celebrar el març, i aquest 2017 ha caigut al mes d'abril. El major descens ha sigut del turisme nacional, amb un 43,6% menys de pernoctacions, mentre que l'estranger ha caigut un 12%.



De tota manera, i malgrat les explicacions del descens, el cert és que a Girona ha sigut força més abrupte que la mitjana estatal: les pernoctaciones en establiments hotelers espanyols van disminuir el 7,4 % al març, sumant així dos mesos consecutius a la baixa després de trencar al febrer una ratxa de 30 mesos seguits de pujades, segons dades publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).



En total, es van registrar 20,3 milions de pernoctaciones, amb un descens de les efectuades per espanyols del 16,6 % (7,8 milions) i del 0,5 % en el cas de les d'estrangers (12,5 milions).



L'ús dels hotels espanyols per part d'estrangers no queia des de juny de 2015 en taxes interanuals, mentre que les pernoctaciones per part d'espanyols sumen ja quatre mesos de descensos.



En l'acumulat del primer trimestre, les pernoctaciones en els establiments hotelers espanyols van baixar el 2,8 % respecte a un any abans. Al març l'estada mitjana va baixar el 3,1 % i va fregar les 3 nits per viatger.



En el tercer mes de l'any, Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana i Madrid es van mantenir al capdavant de les principals destinacions per als espanyols, malgrat registrar descensos interanuals del 16,6 %, 23,2 %, 22,3 % i del 3,2 %, respectivament.



En el cas dels turistes estrangers, Canàries va ser un mes més la destinació favorita, amb el 43,2 % del total d'hostalatges i un repunt interanual del 0,2 %. Per darrere es van situar Catalunya, amb el 16 % i una pujada del 2,1 %, i Andalusia, amb el 13,8 % del total.