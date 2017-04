L´Idibgi engega una recerca pionera sobre l´esclerosi

L'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) és a punt d'engegar un estudi pioner per aportar nova llum sobre l'esclerosi múltiple. El projecte, que està finançat per l'empresa càrnia Friselva, vol aprofundir en els mecanismes que regulen els gens i els factors ambientals implicats en les malalties autoimmunes, com l'esclerosi.



Fonts del centre de recerca expliquen que cada vegada hi ha més evidències que demostren que els individus afectats per diferents malalties autoimmunes tenen una predisposició genètica, sobre la qual incideixen diversos factors ambientals que provoquen una alteració del seu sistema immunològic que fa que es desenvolupi la patologia.



L'esclerosi múltiple és una d'aquestes malalties, en la que es produeix una inflamació i degeneració crònica i progressiva del sistema nerviós central que desemboca en una disfunció neurològica.



Acostuma a manifestar-se entre els 20 i 35 anys, un moment clau del desenvolupament vital del pacient en aspectes com la feina, la família o les relacions socials, i que s'ha convertit en la primera causa de discapacitat neurològica no traumàtica en adults joves.



A partir de l'estudi d'una mostra de 100 pacients amb esclerosi múltiple i un centenar d'individus no afectats, aquesta iniciativa aspira a incidir en el coneixement dels mecanismes que regulen els gens i els factors ambientals que estan implicats en les malalties autoimmunes, avaluant la relació entre els microRNAs i el virus Epstein-Barr en pacients amb esclerosi.



Ja que totes elles tenen mecanismes patogènics similars, els primers resultats en l'esclerosi múltiple poden permetre en un futur estudiar mecanismes en altres malalties també autoimmunes, com ara l'artritis reumatoide o la malaltia inflamatòria intestinal.





Suport empresarial



Liderat pel doctor Lluís Ramió i Torrentà, investigador de l'Idibgi, director de la Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple, i cap del Servei de Neurologia de l'hospital Josep Trueta de Girona i de l'hospital Santa Caterina de Salt, es preveu que duri aproximadament un any.



El projecte rebrà el suport econòmic de l'empresa càrnia Friselva S.A, que recentment ha signat un conveni de col·laboració amb el centre que coordina la investigació biomèdica que es realitza a les comarques gironines.



Aquesta iniciativa és un pas més en la col·laboració entre l'Idibgi i Friselva, que ja forma part dels «Amics de l'IDIBGI», iniciativa que pretén captar fons privats per promoure i millorar la recerca en l'àmbit gironí.