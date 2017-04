Olot s'omplirà de flors en el cap de setmana del Primer de Maig

Fins a 13 muntatges florals en diferents emplaçaments del centre i molts balcons i façanes amb ornamentació floral reforçaran l'aspecte del centre de la ciutat en el cap de setmana llarg del Primer de Maig.



El muntatge floral estrella serà el de les escalinates modernistes de l'església de Sant Esteve. Les flors naturals reforçaran les línies inspirades en la vegetació d'una escalinata construïda a finals del segle XIX en ple auge del Modernisme.



A més, totes les persones que facin una compra superior a 10 euros en els establiments adherits a la campanya obtindran una flor de regal. També la podran obtenir, si ho demostren amb una fotografia, els veïns que hagin engalanat els balcons o les finestres.



La campanya porta el nom d'Emprimavera't i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Olot amb suport de l'Ajuntament.



La intenció és fer atractiva la visita a Olot durant el cap de setmana del Primer de Maig. De fet, la previsió és rebre una allau de visitants de la Catalunya Central i de l'entorn de Barcelona, que arribarà pels túnels de Bracons.





Fira de Primavera



El pont culminarà amb la Fira de la Primavera, que aquest any serà dilluns i dia de mercat setmanal. Així doncs hi ha 140 parades de roba inscrites, un mercat de l'automòbil, mostra de bonsais, exposicions, exhibicions de dansa, mercat d'artesania, mercat del disc, mercat d'andròmines, un monogràfic dels 75 anys de la Vespa i exhibicions de dansa i de gimnàstica.