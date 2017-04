Una premsa per fer ceràmica, entre els projectes d'innovació de l'institut La Garrotxa

L'Institut La Garrotxa a Olot, el més gran de la comarca, treballa aquest curs en vuit projectes del programa Innova-FP de transferència de coneixement que impulsa el Departament d'Ensenyament a Catalunya. El centre va ser pioner en aquest àmbit i fa més de deu anys que ve desenvolupant solucions arran dels encàrrecs que reben d'empreses del territori. Entre els projectes d'enguany, destaca la construcció d'una premsa per a un taller de ceràmica o l'aplicació experimental d'una fibra sintètica per al farciment d'anoracs. El centre manté un bon nivell d'inserció laboral dels alumnes que han acabat els estudis. Només un 3% dels que ho van fer l'any passat no han aconseguir trobar feina. Els responsables del centre recorden que els tècnics són perfils molt buscats per les empreses, sobretot de sectors industrials. En els últims dos anys també han vist com la construcció s'ha reactivitat. Aquest curs ja tenen tots els alumnes matriculats de Projectes d'edificació que treballen en oficines tècniques – el que abans es coneixia com a delineant- fent pràctiques o treballant mentre es formen.